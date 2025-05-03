Шоу "Холостяк": яким буде особисте життя Тараса Цимбалюка

Related video

Йому завжди буде вас мало. Адже він хоче, щоб в одній людині поєднувалися практично непоєднувані якості. Це не означає, що він поганий. Це внутрішньоособистісна особливість людини, з якою їй потрібно навчитися жити і балансувати.

З одного боку, Тараса запалюють волелюбні, незалежні дівчата, які не обмежують і не мають власницьких зазіхань у його бік. З іншого боку, у нього завжди свербітиме потреба мати поруч пристрасну емоційну левицю-тигрицю, яка мотає нерви і питає: "Де ти шлявся?"

Ці два архетипи дуже складно адекватно поєднати в одній людині, і такі чоловіки найчастіше дрейфують від одного полюса до іншого. Якщо знайдеться дівчина на проекті або за його межами, здатна поєднувати в собі ці якості, — відбудеться метч!

Слід зазначити, що світ у найближчі два роки змусить Тараса переглянути свої стосунки, зробити аналіз і роботу над помилками (виною тому транзитний Плутон, що з'єднується з його Венерою).

Йому варто побажати пройти хорошу психотерапію (вона йому знадобиться), щоб правильно розставити пріоритети.

В іншому разі є ризик потонути в океані фейкових пристрастей і стосунків, ще більше посиливши внутрішній конфлікт.