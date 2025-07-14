Маніпулятор і аб'юзер: астролог розкрила причину розлучення Кеті Перрі та Орландо Блума

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"Не погоджуся з офіційною версією. Судячи з карти сумісності Блума і Перрі, то зійшлися вони з самого початку на загальній травматиці. У неї Марс квадрат Плутон — підсвідомо вона схильна потрапляти у стосунки з маніпуляторами й аб'юзерами. А карта Орландо ну повністю в дзеркалі її потреби в стосунках — 5 адреналінових гойдалок, надінтенсивних емоційних переживань, палких сварок з не менш палким примиренням у ліжку. Орландо — не пай-хлопчик, він схильний тихо, нишком провокувати сварки і конфлікти. Кеті — більш пряма, і вона давала яскравий емоційний відгук на його провокації. Так вони й жили, сходилися-розходилися, поки 2024 року транзит Нептуна по карті Кеті не приніс їй жорстке прощання з ілюзіями, а транзит Плутона по карті Орландо — розлучення.

Світ розставив усе на свої місця. Кеті остаточно позбулася рожевих окулярів, які, на жаль, побилися скельцями всередину, а Орландо — шансу побудувати нові стосунки, але лише в разі вдалого проходження психотерапії.

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