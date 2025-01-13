Марс в опозиції: чому горить Лос-Анджелес, а світ божеволіє

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Я вже говорила про вплив ретроградного Марса на пожежі, травми, аварійність і катаклізми. Зараз Марс (планета воєн, чвар, збройних сил, насильства, пожеж, вибухів) перебуває в опозиції до Плутона (планета катастроф, стихійних лих) — і, як наслідок, — найбільші пожежі в Лос-Анджелесі та загострення обстановки у світі (екстравагантні заяви Трампа про плани приєднати до США Канаду, Мексику і Гренландію).

Передумови трагедій

Транзитний Марс зараз перебуває в ретрорусі, у слабкому для себе знаку, що саме по собі погіршує його становище, а опозиція на Плутон додає глобальності й жорстокості, — ЗАВЖДИ отримуємо підвищену аварійність і великі стихійні лиха.

Марс проходить по знаках Рак і Лев. Це якраз житлові території/будинки, які масово руйнуються. Рак — також тема сім'ї: багато сімей залишаються без близьких і без даху над головою.

Також важливо проаналізувати карту найближчого повного Місяця, у момент якого Місяць буде в з'єднанні з Марсом, а Сонце — у широкому з'єднанні з Плутоном, що також проявляє руйнівні й неочікувані події, закладені в останній Молодик, що стався в градусі катастроф.

На жаль, щонайменше до кінця січня на нас очікує турбулентність у світі та політиці.