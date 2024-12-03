Ретроградний Марс: коли повертаються колишні чоловіки

Це період, коли повертаються колишні чоловіки. Але не тільки вищеназваною властивістю володіє цей час, є і низка обмежень!

Чого потрібно уникати:

Проведення планових хірургічних операцій і малоінвазивних косметологічних процедур, які раніше не пробували.

Реєстрація бізнесу.

Старт нових проєктів.

Повернення до колишніх.

Так-так, повернення до старих партнерів буде помилкою. Чи знаєте ви, що, якщо у вашому житті з'являються колишні в період ретроградності Меркурія або Марса (а зараз вони збіглися), то Всесвіт посилає вам іспит — чи пройшли ви урок і навчилися робити висновки, цінувати себе, а не зраджувати свої інтереси? Якщо ви приймете в цей період колишнього партнера, то незабаром так чи інакше в будь-якому разі переконаєтеся, що рішення про розставання було правильним.

Для тих, хто сам є таким колишнім, — куйте залізо, поки гаряче. Ви можете відновити зв'язок із людиною, яка вас цікавить, і вити якийсь час із неї мотузки. Адже кожному своє!

Проте з 6 грудня до 25 лютого — чудовий час для ремонту будь-чого, роботи над помилками в діловому і виробничому процесі, перегляду стратегій, планів розвитку та ідей, а також для відновлення старих ділових контактів.