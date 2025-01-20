Дональд Трамп і дата інавгурації. Чого чекати світу від нового президента США

Related video

У Трампа хороший астролог! День його інавгурації обрано правильно. Навіть з урахуванням ретроградності Марса і Юпітера і ситуації, що склалася в небесній канцелярії.

У січні 2025 року є два найсильніших дні: 20 і 21 січня, тому що в ці дні ми маємо з'єднання Сонця і Плутона. Якщо й проводити ініціативи та начинення в період до 25.02 (поки ретроградний Марс), то потрібно робити це саме в ці дні!

На 20-те число вибір припав не випадково: з погляду транзитів Місяця, це більш ніж вдалий день — Місяць робить найсильнішу конфігурацію з Плутоном і Юпітером, що дає потужні передумови утримання влади й авторитету у світі.

За транзитом планет на день, місце й офіційний час інавгурації можна зробити висновок, що Америка вестиме агресивнішу військову політику під президентством Трампа. Щодо кого? До тих, хто безпосередньо шкодить і псує імідж інтересам США.

Підсумок: з погляду астрології цей день — найкращий у січні для інавгурації та встановлення нової влади. Що ж чекає безпосередньо на Трампа, вирішує його особиста прогностика, яка наразі вельми туманна, зважаючи на те, що в астродатабанку його час народження вказано неправильно.