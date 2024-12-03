Ретроградный Марс: когда возвращаются бывшие мужчины

Это период, когда возвращаются бывшие мужчины. Но не только вышеназванным свойством обладает это время, есть и ряд ограничений!

Чего нужно избегать:

Проведение плановых хирургических операций и малоинвазивных косметологических процедур, которые раньше не пробовали.

Регистрация бизнеса.

Старт новых проектов.

Возврат к бывшим.

Да-да, возврат к старым партнерам будет ошибкой. Знаете ли вы, что, если в вашей жизни появляются бывшие в период ретроградности Меркурия или Марса (а сейчас они совпали), то Вселенная посылает вам экзамен – прошли ли вы урок и научились ли делать выводы, ценить себя, а не предавать свои интересы? Если вы примете в этот период бывшего партнера, то вскоре так или иначе в любом случае убедитесь, что решение о расставании было верным.

Для тех, кто сам является таким бывшим, – куйте железо, пока горячо. Вы можете восстановить связь с интересующим вас человеком и вить какое-то время из него веревки. Ведь каждому свое!

Тем не менее с 6 декабря по 25 февраля – прекрасное время для ремонта чего-либо, работы над ошибками в деловом и производственном процессе, пересмотра стратегий, планов развития и идей, а также для восстановления старых деловых контактов.