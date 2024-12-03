Ретроградный Марс: когда возвращаются бывшие мужчины
Период ретроградного Марса ожидается уже с 6 декабря и продлится до 25 февраля.
Это период, когда возвращаются бывшие мужчины. Но не только вышеназванным свойством обладает это время, есть и ряд ограничений!
Чего нужно избегать:
- Проведение плановых хирургических операций и малоинвазивных косметологических процедур, которые раньше не пробовали.
- Регистрация бизнеса.
- Старт новых проектов.
- Возврат к бывшим.
Да-да, возврат к старым партнерам будет ошибкой. Знаете ли вы, что, если в вашей жизни появляются бывшие в период ретроградности Меркурия или Марса (а сейчас они совпали), то Вселенная посылает вам экзамен – прошли ли вы урок и научились ли делать выводы, ценить себя, а не предавать свои интересы? Если вы примете в этот период бывшего партнера, то вскоре так или иначе в любом случае убедитесь, что решение о расставании было верным.
Для тех, кто сам является таким бывшим, – куйте железо, пока горячо. Вы можете восстановить связь с интересующим вас человеком и вить какое-то время из него веревки. Ведь каждому свое!
Тем не менее с 6 декабря по 25 февраля – прекрасное время для ремонта чего-либо, работы над ошибками в деловом и производственном процессе, пересмотра стратегий, планов развития и идей, а также для восстановления старых деловых контактов.