Марс в оппозиции: почему горит Лос-Анджелес, а мир сходит с ума

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Я уже говорила про влияние ретроградного Марса на пожары, травмы, аварийность и катаклизмы. Сейчас Марс (планета войн, раздоров, вооруженных сил,насилия, пожаров, взрывов) находится в оппозиции к Плутону (планета катастроф, стихийных бедствий) – и, как следствие, – крупнейшие пожары в Лос-Анджелесе и обострение обстановки в мире (экстравагантные заявления Трампа о планах присоединить к США Канаду, Мексику и Гренландию).

Предпосылки трагедий

Транзитный Марс сейчас находится в ретродвижении, в слабом для себя знаке, что само по себе ухудшает его положение, а оппозиция на Плутон добавляет глобальности и ожесточения, – ВСЕГДА получаем повышенную аварийность и крупные стихийные бедствия.

Марс проходит по знакам Рак и Лев. Это как раз жилые территории/дома, которые массово разрушаются. Рак – также тема семьи: многие семьи остаются без близких и без крова

Также важно проанализировать карту ближайшего полнолуния, в момент которого Луна будет в соединении с Марсом, а Солнце – в широком соединении с Плутоном, что также проявляет разрушающие и неожиданные события, заложенные в последнее новолуние, которое произошло в градусе катастроф.

К сожалению, как минимум, до конца января нас ожидает турбулентность в мире и политике.