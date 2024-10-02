"Не последний скандал": астролог рассказала о дальнейшей судьбе Puff Daddy

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Нет ничего хуже, чем вовлечение несовершеннолетних в грязные оргии с накачиванием наркотой. Именно на этом разоблачили известного американского репера P. Diddy.

Сразу спойлер: как астролог я скажу, что это – не последний скандал. Разоблачения только начались. И даже в контексте этой истории много "единомышленников" P. Diddy пойдут "паровозиком". Запасаемся покорном.

Мы сейчас проживаем чрезвычайно кармичное время. До конца октября на нас влияет Коридор Затмений с Черной Луной — планетой пороков и кармический расплаты. И одним из первых "двойку" за невыполнение кармической программы получает Шон Джон Комбс (P. Diddy). К сожалению, его время рождения неизвестно, поэтому прогноз на развитие событий можно сделать только в общих чертах, однако и этого будет достаточно.

Ядро личности P. Diddy несет тяжелую карму прошлой жизни. Энергии разврата, насилия и отсутствие эмпатии и жалости — это его "заводские" настройки. Холодное Солнце с оппозицией к Сатурну + стерильная, очищенная от эмоций, расчетливая Луна являются подходящей базой для реализации его кармический грязи и следованию истинным ценностям этого человека: деньги и положение в обществе.

Отмечу, что карта P. Diddy говорит о том, что перед нами довольно психологически устойчивый индивид, лишенный моральных терзаний и глобальных внутренних конфликтов. Идеальный растлитель и маньяк. К тому же, наделенный удачей выходить сухим из воды и получать защиту вышестоящих.

Что имеем на сегодняшний день?

Кармические проблемы с репутацией в виду того, что P. Diddy не выполняет свою задачу воплощения, которая, согласно его космограмме, состоит в том, чтобы обучится эмпатии, человечности, гуманизму и состраданию. Зачет не сдан. Разоблачение началось именно как следствие кармической расплаты, хотя P. Diddy является в этой истории лишь одним из винтиков разворачивающегося массива скандалов (нас ждет что-то более интересное).

Какой прогноз?

Несмотря на развернувшуюся шумиху, прогностика P. Diddy не пестрит черными аспектами. Есть показатели, которые говорят о том, что монстр может избежать наказания (по законам жанра "больших разоблачений"), и я не удивлюсь, если бросят под стражу не самого монстра, а его двойника.

А кармической расплатой для репера будет лишь подмоченная репутация и имя, навсегда измазанное грязью и пороком. Хотя, поверьте, согласно астрологическому портрету, самого репера это будет мало тревожить.