Репер Пі Дідді після арешту став параноїком: чого він боїться

Колишній в'язень розповів, що впливовий раніше репер боїться, що його можуть отруїти, тож відмовляється від тюремної їжі.

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54-річний американський репер і музичний продюсер Шон "Дідді" Комбс, якого після арешту утримують у Метрополітенському центрі ув'язнення в Брукліні, боїться їсти тюремну їжу, бо в нього розвинулася параноя. Про це в бесіді з NewsNation розповів колишній ув'язнений Левін Ешлі Банфілд із посиланням на своє джерело у в'язниці.

За його словами, Пі Дідді серйозно побоюється, що його можуть отруїти.

"Уявіть, що хтось заплатив комусь усередині, щоб той отруїв його їжу, спричинив у нього серцевий напад і він помер", — сказав Банфілд. І додав, що співробітники виправної установи не можуть похвалитися великими зарплатами, тож не виключено, що хтось ззовні, у кого багато грошей, може підкупити їх, щоб дістатися до Комбса.

Репера заарештували і пред'явили йому звинувачення в багаторічному примусі й насильстві з використанням шантажу та насильства для контролю над своїми жертвами. Його також звинувачували у схилянні жінок-жертв і чоловіків-працівників секс-індустрії до сексуальних дій під впливом наркотиків, які іноді тривають кілька днів і які називають "Freak Offs". Комбс не визнав себе винним за висунутими йому звинуваченнями, і йому було відмовлено у звільненні під заставу, попри прохання його юридичної команди звільнити його за $50 мільйонів і тримати під електронним спостереженням.

"Він дійсно параноїк. І дійсно дуже наляканий. Не знає, що думати, не знає, кому довіряти й у що вірити", — сказав Левін. Говорячи про їжу, яку приносять ув'язненим в ізоляції, чоловік зазначив, що найчастіше вона холодна та несмачна.

"Їжа прісна, в ній багато вуглеводів. Вона насичує, але від неї стає погано. У багатьох із цих продуктів є цвіль", — поділився він спогадами.

Банфілд також розповів, що Дідді після ув'язнення відвідав церкву і зустрівся з дієтологом. Кілька разів на день його відвідував лікар-психотерапевт, щоб запобігти спробі самогубства.

Повідомляють, що Дідді утримують у тому самому блоці, що й криптошахрая Сема Банкмана-Фріда, засудженого у 2023-му до 25 років тюремного ув'язнення. Ця зона розрахована на 18-20 ув'язнених і, як правило, призначена для високопосадовців або тих, хто співпрацює з владою.

Розслідування у справі Комбса триває. Прокурори заявили, що опитали понад 50 жертв і свідків і очікують, що їхня кількість зростатиме. Арешт такої значущої фігури увігнав у паніку багатьох представників шоу-бізнесу.

Раніше Фокус писав, що репер назвав найулюбленішого гостя своїх вечірок.