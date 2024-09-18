Арешт Шона Комбса шокував музичну індустрію, — ЗМІ

Музикант спростовує всі звинувачення проти себе, а його адвоктат просить відпустити свого клієнта під заставу в $50 мільйонів.

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Арешт і ув'язнення Шона "Дідді" Комбса у зв'язку з федеральною справою про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації викликали шок у музичній індустрії. Крім підозрюваного, "під прицілом" опинилася низка високопоставлених представників шоу-бізнесу, пише Daily Mail.

Тепер керівники і лейбли активно розробляють плани дій на випадок, якщо компрометувальна інформація стане надбанням громадськості після допитів Комбса.

Правоохоронці нагрянули в будинок Комбса

"Принаймні п'ятьом керівникам порадили вивчити свої можливості, оскільки вони не будуть захищені акціонерами в разі виникнення будь-яких звинувачень... Лейбли приголомшені, оскільки звукозаписні компанії, як правило, втягуються в судові позови. Заохочення потенційно проблемних керівників до того, щоб вони виправилися, є їхнім способом захистити себе", — повідомив інсайдер.

Шон Комбс звинувачується у змові з метою вимагання та сексуальній торгівлі. Серед іншого його звинувачують у схилянні жінок-жертв і чоловіків-секспрацівників до наркотичних, іноді кількаденних сексуальних вистав, які називають "Freak Offs". В обвинувальному висновку проти нього також стверджується, що він роками примушував і ображав жінок, використовуючи шантаж і насильство.

"Містер Комбс десятиліттями піддавав жертв фізичному і сексуальному насильству. Він використовував величезні ресурси своєї компанії, щоб сприяти своєму насильству і приховувати свої злочини. Простіше кажучи, він серійний ґвалтівник і серійний обструктор, — заявила в суді помічник прокурора США Емілі Джонсон. Вона також сказала, що у нього була "велика і вичерпна історія перешкоджання правосуддю", включно з імовірним хабарництвом і залякуванням свідків.

Мирова суддя США Робін Тарнофскі стала на бік уряду.

Сам музикант спростовує всі звинувачення. Адвокати Комбса просять звільнити його під заставу в розмірі $50 мільйонів під домашній арешт з електронним моніторингом. Марк Агніфіло, адвокат артиста, сказав, що подасть апеляцію на рішення про звільнення під заставу. Щоправда, він погодився, що його клієнт був "неідеальною людиною", і заявив, що той вживав наркотики і перебував у "токсичних стосунках", але отримував лікування і терапію.

"Докази в цій справі вкрай сумнівні", — заявив адвокат у суді.

Раніше Фокус писав, що звинувачений у сексуальному насильстві Шон Комбс повернувся в соцмережі і показав 18-річну дочку.