Звинувачений у сексуальному насильстві Шон Комбс повернувся в соцмережі та показав 18-річну доньку

Пафф Дедді є батьком сімох дітей, двоє з яких — усиновлені.

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54-річний американський репер Шон "Дідді" Комбс, який після звинувачень у сексуальних домаганнях і експлуатації, а також у торгівлі людьми, видалив усі публікації в Instagram, зокрема й відео, на якому він вибачається за насильство над колишньою дівчиною Касандрою "Кессі" Вентурою, знову повернувся в соцмережу. Музикант поділився фотографіями старшої дочки Ченс Комбс, яка відзначила своє 18-річчя.

"Моїй дівчинці виповнилося 18 років. Я так пишаюся тобою, Ченс. Я тебе люблю. @myfancychance", — написав музикант, додавши наприкінці кілька смайлів.

Ченс Комбс Фото: Instagram diddy

На першому знімку дівчина позує в міні-сукні, зв'язаній гачком. А другий кадр показує, як батько та його маленька донька разом сплять.

Фото: Instagram diddy

Майбутня студентка Школи мистецтв Тіш Нью-Йоркського університету подякувала своєму батькові за привітання з днем народження в коментарях до його посту, написавши: "Дякую, я люблю тебе".

Комбс — батько сімох дітей. Його перша біологічна дитина, Джастін, народилася 1993 року від дизайнерки Мізи Гілтон-Брім. Джастін відвідував Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі та отримував футбольну стипендію.

Кімберлі Портер, стосунки з котрою у репера тривали з 1994 до 2007 року, народила йому сина Крістіана (1998) і доньок-близнюків Д'Лілу Стар і Джессі Джеймс (2006). За п'ять місяців до народження двійнят у Комбса народилася дочка Ченс від Сари Чепмен. Він узяв на себе юридичну відповідальність за дівчинку в жовтні 2007 року. Репер також усиновив і виховав дітей Кімберлі від попередніх стосунків — Квінсі та Портера, біологічним батьком яких є співак і продюсер Al B. Sure!

У листопаді минулого року 37-річна співачка Касандра "Кессі" Вентура, колишня дівчина музиканта, подала позов проти знаменитості, з якою вона зустрічалася впродовж 10 років, звинувативши його у зґвалтуванні та фізичному насильстві. У травні CNN опублікувала відеозапис однієї з фізичних сварок, описаних Вентурою в її позові.

На відеоспостереженні готелю, знятому в березні 2016 року, Шон бив і штовхав співачку, коли вона намагалася втекти в ліфті.

Коли кадри стали надбанням громадськості, Шон вибачився в Instagram за свої дії у відео, заявивши, що його поведінка була "непростимою" і що йому "огидно" самому собі.

У березні будинки Шона в Майамі та Лос-Анджелесі обшукали співробітники Міністерства національної безпеки у зв'язку з триваючим розслідуванням торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Зараз йому пред'явлено ще сім судових позовів, які звинувачують його в низці сексуальних домагань та іншій незаконній діяльності.

Зі свого боку артист відкидає всі звинувачення.

Раніше Фокус писав, що в скандалі з Шоном "Дідді" Комбсом спливло ім'я принца Гаррі.