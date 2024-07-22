Обвиненный в сексуальном насилии Шон Комбс вернулся в соцсети и показал 18-летнюю дочь

Пафф Дэдди является отцом семерых детей, двое из которых – усыновленные.

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54-летний американский рэпер Шон "Дидди" Комбс, который после обвинений в сексуальных домогательствах и эксплуатации, а также в торговле людьми, удалил все публикации в Instagram, , включая видео, на котором он извиняется за насилие над бывшей девушкой Касандрой "Кэсси" Вентурой, снова вернулся в соцсеть. Музыкант поделился фотографиями старшей дочери Ченс Комбс, отметившей свое 18-летие.

"Моей девочке исполнилось 18 лет. Я так горжусь тобой, Ченс. Я тебя люблю. @myfancychance", – написал музыкант, добавив в конце несколько смайлов.

Ченс Комбс Фото: Instagram diddy

На первом снимке девушка позирует в мини-платье, связанном крючком. А второй кадр показывает, как отец и его маленькая дочь вместе спят.

Фото: Instagram diddy

Будущая студентка Школы искусств Тиш Нью-Йоркского университета поблагодарила своего отца за поздравление с днем ​​рождения в комментариях к его посту, написав: "Спасибо, я люблю тебя".

Комбс — отец семерых детей. Его первый биологический ребенок, Джастин, родился в 1993 году от дизайнера Мизы Хилтон-Брим. Джастин посещал Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и получал футбольную стипендию.

Кимберли Портер, отношения с котрой у рэпера продолжались с 1994 по 2007 год, родила ему сына Кристиана (1998) и дочерей-близнецов Д’Лилу Стар и Джесси Джеймс (2006). За пять месяцев до рождения двойняшек у Комбса родилась дочь Ченс от Сары Чепмен. Он взял на себя юридическую ответственность за девочку в октябре 2007 года. Рэпер также усыновил и воспитал детей Кимберли от предыдущих отношений – Куинси и Портера, биологическим отцом которых является певец и продюсер Al B. Sure!

В ноябре прошлого года 37-летняя певица Касандра "Кэсси" Вентура, бывшая девушка музыканта, подала иск против знаменитости, с которой она встречалась в течение 10 лет, обвинив его в изнасиловании и физическом насилии. В мае CNN опубликовала видеозапись одной из физических ссор, описанных Вентурой в ее иске.

На видеонаблюдении отеля, снятом в марте 2016 года, Шон бил и пинал певицу, когда она пыталась сбежать в лифте.

Когда кадры стали достоянием общественности, Шон извинился в Instagram за свои действия в видео, заявив, что его поведение было "непростительным" и что ему "противно" самому себе.

В марте дома Шона в Майами и Лос-Анджелесе обыскали сотрудники Министерства национальной безопасности в связи с продолжающимся расследованием торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Сейчас ему предъявлено еще семь судебных исков, обвиняющих его в ряде сексуальных домогательств и другой незаконной деятельности.

В свою очередь артист отвергает все обвинения.

Ранее Фокус писал, что в скандале с Шоном "Дидди" Комбсом всплыло имя принца Гарри.