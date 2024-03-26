Автобусы полные девушек в бикини: дома бывшего бойфренда Джей Ло обыскали в рамках секс-скандала

В доме известного рэпера Шона "Дидди" Комбса прошел обыск в рамках расследованием торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Самого Комбса задержали в аэропорту.

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Шона "Дидди" Комбса задержали в аэропорту Майами всего через несколько часов после того, как федералы совершили обыск в его особняках в Лос-Анджелесе и Майами на фоне расследования о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет CNN

Ордер на обыск в домах, принадлежащих музыканту и продюсеру Шону "Дидди" Комбсу, в понедельник связан с продолжающимся расследованием торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, сообщил СМИ источник в правоохранительных органах. Источник не уточнил, был ли конкретно Комбс конкретной целью, сославшись на деликатный характер расследования.

Сотрудников правоохранительных органов можно было увидеть в двух домах Комбса – одном в районе Майами и одном в Лос-Анджелесе. И тогда же журналисты заметили, как из домов выводили мужчин в наручниках. Как минимум на один из рейдов офицеры привели с собой собак и ушли с коробками и мешками с вещественными доказательствами.

Обыски в доме Шона Комбса Фото: Getty Images

Самого рэпера Шона Комбса задержали для допроса в частном аэропорту Майами в понедельник вечером.

54-летний рэпер был замечен тревожно расхаживающим вокруг своего самолета LoveAir LLC Gulfstream 5 после того, как он и его окружение были допрошены сотрудниками таможни. Но инсайдеры сообщили, что ареста не было.

Шон "Дидди" Комбс у своего самолета

Соседи рэпера поговорили с журналистами, отметив, что в его особняк часто приехжали автобусы "полные девушек в бикини".

Так, Райан Мендельсон, сосед Шона, рассказал, что видел, как в особняк приводили множество красивых женщин.

"Я видел чернокожих водителей Suburbans, водителей Uber, частных водителей между 1 и 3 часами ночи — иногда раньше, иногда позже — но я видел, как девушки выходили из машины в купальниках и нижнем белье", — сказал Мендельсон.

Особняк Дидди в Холмби-Хиллз, недалеко от Беверли-Хиллз, был одним из как минимум двух объектов, на которые совершили обыск агенты Министерства внутренней безопасности в рамках продолжающегося расследования торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Обыски у Шона Комбса

Сосед отметил, что вечеринки в доме рэпера проходили постоянно и не только по выходным. Иногда машины приглашенных парковались вдоль всей улицы.

Адвокат Комбса и другие представители не ответили на просьбу журналистов о комментариях.

Хотя Дидди был втянут в громкий деловой спор на протяжении части 2023 года, именно дело, возбужденное его бывшей девушкой и певицей R&B Кэсси Вентура, открыло дверь другим заявлениям о сексуальном насилии. Комбс категорически отверг эти обвинения.

Обыски в доме Шона Комбса

В ноябре прошлого года Кэсси, настоящее имя которой Кассандра Вентура, обвинила Комбса в изнасиловании и неоднократном физическом насилии.

В иске утверждалось, что он якобы контролировал и издевался над Кэсси на протяжении более десяти лет, а также накачивал ее наркотиками, избивал и заставлял заниматься сексом с несколькими проститутками-мужчинами, пока он наблюдал за этим и записывал происходящее на видео.

Менее чем через неделю после подачи иска Кэсси Джой Дикерсон-Нил заявила, что Комбс накачал ее наркотиками и подверг ее сексуальному насилию, когда она училась на факультете психологии в Сиракузском университете в январе 1991 года, утверждая, что он также снимал нападение на видео.

Шон Комбс и Кэсси Вентура Фото: Getty Images

Она утверждает, что Дидди давил на нее, приглашая на свидание, а затем подсыпал ей что-то в напиток, прежде чем отвезти ее в квартиру, где он подверг ее сексуальному насилию и снял это на видео.

В тот же день, когда Дикерсон-Нил подала иск, другая женщина по имени Лиза Гарднер подала второй иск, утверждая, что Комбс и певец R&B Аарон Холл изнасиловали ее в квартире Холла в 1990 или 1991 году.

Другая предполагаемая жертва Комбса выступила в декабре 2023 года и обвинила магната хип-хопа и его окружение в жестоком групповом изнасиловании ее, когда ей было 17 лет.

Дидди немедленно разослал твит, в котором отверг обвинения и заявил, что все обвинения, выдвинутые против него в последние дни, исходят от людей, "жаждущих быстрых денег".

И совсем недавно продюсер Родни "Лил Род" Джонс заявил, что Комбс в течение года приставал к нему и "лапал". А также ему приказывали вербовать проституток и заниматься с ними сексом ради удовольствия Шона Комбса. Родни утверждает, что у него есть "сотни часов видео", документирующих "серьезную незаконную деятельность Комбса".

Кто такой Шон Комбс

Шон Комбс входит в число самых влиятельных хип-хоп продюсеров и руководителей последних трех десятилетий. Рэпер и тогда еще начинающая звезда Дженнифер Лопес недолго были в отношениях в 1999 году после ее первого развода.

Ранее он носил псевдоним Пафф Дэдди (Puff Daddy), после он называл себя Пи Дидди, а теперь просто Дидди. Он построил одну из крупнейших империй хип-хопа, проложив путь нескольким организациям, связанным с его знаменитым именем.

Шон "Дидди" Комбс в октябре прошлого года Фото: Getty Images

Он является основателем Bad Boy Records и трехкратным обладателем "Грэмми". Он работал с Notorious BIG, Мэри Джей Блайдж, Ашером, Лил Ким и многими другими.

Комбс создал линию модной одежды Sean John, запустил музыкальный телеканал Revolt и продюсировал реалити-шоу Making the Band для MTV. Он никогда не был женат, но у него шестеро детей от трех женщин.

Напомним, ранее Дидди и Кэсси Вентура урегулировали иск и подтвердили мировое соглашение, не раскрывая никаких подробностей.