Бен Аффлек рассказал, за что любит первую жену, и почему развелся с Лопес

Оскароносный актер и режиссер сохранил теплые отношения с бывшей женой, а в последнее время и вовсе спровоцировал слухи о возможном воссоединении с ней.

Related video

Бен Аффлек признался, что в его разводе с Дженнифер Лопес после двух лет брака "не было никакого скандала, никакой мыльной оперы, никакой интриги". Об этом он рассказал в новом номере британского GQ, героем которого он стал.

Актер долго хранил молчание по поводу расставания с Лопес после триумфального воссоединения, однако теперь признается, что причина, по которой он не хочет делиться этим, "просто немного смущает".

"Это кажется уязвимым", – отметил он.

Аффлек также рассказал о своем участии в документальном фильме "Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывалось". Поклонники поспешили указать на то, насколько безразличным он выглядел в документальном фильме, где он открыто признался, что чувствовал себя "некомфортно" перед камерой, и сказал, что считал их личную жизнь "священной".

Брак Аффлека и Лопес продлился всего два года Фото: Jennifer Lopez/Facebook

"Частично это было: "Хорошо, если я собираюсь участвовать в этом, я хочу попытаться сделать это честно и так, чтобы было интересно". Потому что я думал, что это будет интересное исследование", – подчеркнул Бен.

Он затронул и разницу в их темпераментах. Если Дженнифер любит обожание публики, то он предпочитает оставаться более сдержанным и закрытым. В конце концов Аффлек подытожил отношения с Джей Ло словами, что очень уважает ее, а поклонникам не стоит слишком много читать в их документальном фильме:

"Я думаю, важно сказать, что это не было причиной какого-то серьезного перелома. Не похоже, что вы можете посмотреть этот документальный фильм и сказать: "О, теперь я понимаю проблемы, которые были у этих двоих".

Не обошли журналисты и его первую жену, актрису Дженнифер Гарнер, которая родила ему в браке троих детей. Их союз распался в 2015-м.

"Мне очень повезло, что у меня действительно хороший сородитель и партнер в лице Дженнифер Гарнер, мамы детей, которая удивительная и замечательная, и мы хорошо работаем вместе", – заявил Бен.

Дженнифер Гарнер родила Бену Аффлеку троих детей Фото: Getty Images

В прошлом месяце очевидцы сняли, как Аффлек обнимал бывшую жену во время игры в пейнтбол. Тогда же поползли слухи, что пара может снова воссоединиться. Поклонники Гарнер начали всерьез опасаться за ее онтошения с Джоном Миллером, с которым она уже более восьми лет.

В свою очередь бизнесмен, который не в восторге от ее общения с Беном, все же не намерен так просто сдаваться и демонстрирует, что у них с Джен по-прежнему все хорошо.

Ранее Фокус писал, готова ли Дженнифер Гарнер бросить жениха ради Бена Аффлека.