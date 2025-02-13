Инсайдер рассказал, готова ли Дженнифер Гарнер бросить жениха ради Бена Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты более 10 лет. После развода родители троих детей поддерживают хорошие отношения.

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Американская актриса Дженнифер Гарнер "отказывается бросить своего бойфренда генерального директора" для "второго раунда" с бывшим мужем Беном Аффлеком. Об этом пишет Us Weekly.

Гарнер и Аффлек проводили много времени вместе на фоне его развода с Дженнифер Лопес, но источники, близкие к звезде фильма "Из 13 в 30", настаивают, что она не возобновляет роман с Беном.

Согласно источникам, 52-летняя актриса, которая воспитывает 19-летнюю Вайолет, 16-летнюю Серафину (Фина) и 12-летнего Сэмюэля от Аффлека, довольна своими нынешними отношениями с генеральным директором Джоном Миллером.

"С Джоном и Джен все в порядке", — рассказал инсайдер, опровергнув недавние слухи о том, что 47-летний Миллер может чувствовать угрозу из-за прочной связи его девушки с 52-летним Аффлеком.

По словам источника, близкие люди пары не слышали ни о каких проблемах.

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер

Миллер даже обсуждал покупку дома вблизи Гарнер до того, как в начале 2025 года вспыхнули разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе.

"[Джон] проводит много времени [в ее доме]. Он иногда даже возит Джен на съемочную площадку по утрам", — отметил инсайдер.

Миллер является главой CaliGroup. Недавно появилась информация о том, что он чувствует себя неудобно из-за тесной связи между Джен и Беном.

Гарнер оказывала всяческую поддержку Бену Аффлеку во время его развода с Дженнифер Лопес, что не очень нравилось Миллеру. Он был не в восторге, что его невеста вынуждена разрываться между своей семьей и бывшим.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, жених Дженнифер Гарнер обеспокоен ее близкой связью с Аффлеком.

Также Фокус писал о новой симпатии Бена Аффлека.