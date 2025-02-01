Третий лишний: бойфренд Дженнифер Гарнер встревожен ее сближением с Беном Аффлеком

Джон Миллер всегда с пониманием относился к тому, что у его возлюбленной теплые отношения с бывшим мужем, но сейчас их слишком близкое общение начало его тревожить.

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47-летний американский бизнесмен, генеральный директор Cali Group Джон Миллер, который давно встречается с бывшей женой Бена Аффлека, Дженнифер Гарнер, взволнован тем, что экс-супруги все больше времени проводят вместе, а Джен оказывает поддержку Бену, отцу ее троих детей, при каждом удобном случае, начиная от его развода с Дженнифер Лопес и заканчивая помощью с жильем во время пожара в Лос-Анджелесе. Как пишет Page Six, Миллер, который очень любит Гарнер и во всем ее поддерживает, чувствует себя некомфортно.

"Их крепнущая связь становится слишком большой, когда Бен проводит с ними все праздники, такие как Рождество и День благодарения. Джон чувствует себя третьим лишним", – рассказал инсайдер. По его словам, бывшие супруги сейчас общаются, созваниваются и проводят вместе времени больше, чем за последние несколько лет.

"Раньше все было только из-за детей, но Джон чувствует, что это может быть больше, чем просто их отношения совместного воспитания. Он не чувствует угрозы в том, что Джен когда-либо вернется к Бену, но в то же время трудно не чувствовать ревности, когда становится ясно, что у них крепкая связь и дружба", – добавил информатор.

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер

Гарнер и Миллер встречаются с 2018 года. За этот период у них было несколько размолвок, но Миллер говорил, что Дженнифер – женщина его мечты. В то же время Дженнифер и Бен стали гораздо ближе после того, как Аффлек развелся. Они стали больше полагаться друг на друга.

Представители всех трех упомянутых лиц никак не прокомментировали для СМИ их взаимоотношения.

Аффлек после развода с Джей Ло съехал из их роскошного дома за $60 млн, а летом купил поместье за $20 млн в Брентвуде, недалеко от дома бывшей жены. Когда в Лос-Анджелесе вспыхнул пожар, дом актера чудом уцелел. На период буйства стихии он уехал к Гарнер, которая живет чуть дальше от эпицентов огня.

Несколько дней назад они вместе провели время с их средним ребенком Фином, посетив школьный спектакль в Санта-Монике.

Ранее Фокус писал, за что Дженнифер Гарнер обиделась на Дженнифер Лопес.