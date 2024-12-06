Дженнифер Гарнер хотела помирить Бена Аффлека с Джей Ло, — СМИ

После развода с Дженнифер Гарнер Аффлек сохранил теплые отношения с экс-супругой. Они стали родителями троих детей.

Дженнифер Гарнер "поощряла" бывшего мужа Бена Аффлека работать над его браком с Дженнифер Лопес до того, как пара собиралась развестись. Об этом пишет Page Six.

"Когда между Беном и Дженнифер [Лопес] начались трудности, Джен очень поддерживала их отношения и поощряла Бена работать над их браком", — говорит источник.

Гарнер "даже подружилась с Дженнифер, и они регулярно общались". Впрочем, судя по всему, план экс-супруги Аффлека не удался, ведь пара таки подала на развод. А Гарнер в последнее время "не общалась" с Лопес, хотя у них "не было проблем".

"Джен больше не хочет общаться с Джей Ло, если это не касается детей. Ее друзья считают, что она не должна была позволять себе так вовлекаться в помощь Джей Ло в исправлении ее брака с Беном. Особенно учитывая, что Джен иногда чувствовала себя в противовес Джей Ло во время их собственного брака. Джен слишком добрая и искренне хотела помочь, поэтому она попыталась", — говорили друзья актрисы.

"В конце концов, она просто хочет, чтобы Бен был счастлив", — добавил инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер расторгли свой 10-летний брак в 2015 году. Экс-пара стала родителями троих детей: 18-летней Вайолет, 15-летней Серафины и 12-летнего Сэмюэля. Знаменитости поддерживают хорошие отношения и даже провели День благодарения 2024 вместе.

Несмотря на усилия Джен, Джей Ло таки подала на развод с оскароносным актером во вторую годовщину их свадебной церемонии в Джорджии 19 августа.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Напомним, Джей Ло заметили за поисками дома.

Также Фокус писал о том, как Бен Аффлек провел День благодарения.