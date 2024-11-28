Стало известно, как Бен Аффлек проведет День благодарения на фоне развода с Джей Ло

О разрыве пары официально стало известно в августе 2024 года. От первой жены Дженнифер Гарнер актер воспитывает троих детей.

Американский актер Бен Аффлек будет праздновать свой первый День благодарения после разрыва с Дженнифер Лопес, и, похоже, семья будет в центре его праздничных планов. Об этом пишет People.

52-летний оскароносный актер, который сейчас снимает свой криминальный триллер Netflix RIP вместе с давним другом и коллегой Мэттом Дэймоном, берет перерыв на съемочной площадке, чтобы провести время со своими детьми.

"Он очень доволен жизнью. Ему нравится работать. Он проведет День благодарения со своими детьми", — рассказал инсайдер.

Бывшая жена Дженнифер Гарнер родила Аффлеку троих детей — Вайолет (18), Серафину (15) и Сэмюэля (11).

Бен Аффлек с дочерью Серафиной Фото: Getty Images

Семья актера живет в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе, поэтому Бену легко быть рядом со своими детьми во время съемок в городе.

Тем временем Джей Ло также была замечена в Лос-Анджелесе. Сейчас пара находится в бракоразводном процессе после двух лет официального союза. О разрыве Аффлека и его второй жены начали ходить слухи еще весной 2024 года, однако окончательно все точки над "і" певица расставила, когда подала на развод во вторую годовщину их свадьбы — 19 августа.

Бен Аффлек с сыном Сэмюэлем Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Гарнер не хочет общаться с Джей Ло на фоне ее развода.

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