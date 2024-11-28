Стало відомо, як Бен Аффлек проведе День подяки на фоні розлучення з Джей Ло

Про розрив пари офіційно стало відомо в серпні 2024 року. Від першої дружини Дженніфер Гарнер актор виховує трьох дітей.

Американський актор Бен Аффлек святкуватиме свій перший День подяки після розриву з Дженніфер Лопес, і, схоже, сім’я буде в центрі його святкових планів. Про це пише People.

52-річний оскароносний актор, який наразі знімає свій кримінальний трилер Netflix RIP разом із давнім другом та колегою Меттом Деймоном, бере перерву на знімальному майданчику, щоб провести час зі своїми дітьми.

"Він дуже задоволений життям. Йому подобається працювати. Він проведе День подяки зі своїми дітьми", — розповів інсайдер.

Колишня дружина Дженніфер Гарнер народила Аффлеку трьох дітей — Вайолет (18), Серафіну (15) та Семюеля (11).

Бен Аффлек з донькою Серафіною Фото: Getty Images

Сім’я актора живе в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі, тому Бену легко бути поруч зі своїми дітьми під час зйомок у місті.

Тим часом Джей Ло була помічена в Лос-Анджелесі. Наразі пара перебуває у шлюборозлучному процесі після двох років офіційного союзу. Про розрив Аффлека та його другої дружини почали ходити чутки ще навесні 2024, проте остаточно всі крапки над "і" співачка розставила, коли подала на розлучення в другу річницю їхнього весілля — 19 серпня.

Бен Аффлек із сином Семюелем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер не хоче спілкуватися з Джей Ло на фоні її розлучення.

Також Фокус писав про новий роман колишньої дівчини Бена Аффлека Ани де Армас.