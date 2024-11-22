Ана де Армас закрутила роман з пасинком президента Куби (фото)
Ана сама родом з Куби, проте з 18 років живе в Іспанії. Свого часу вона зустрічалася з Беном Аффлеком.
36-річна кубино-іспанська акторка Ана де Армас спровокувала чутки про новий роман. Про це пише Daily Mail.
Зірку екрану помітили за поцілунками з пасинком президента Куби Мігеля Діас-Канеля під час побачення в Мадриді, Іспанія.
Акторка кубинського походження зустрілася з Мануелем Анідо Куестою після того, як вони також насолоджувалися спільною вечерею минулого тижня.
Судячи з усього, Ана де Армас припинила свої стосунки з віцепрезидентом Tinder Полом Букадакісом, з яким вона почала зустрічатися після розриву з Беном Аффлеком.
Під час побачення і Ана, і її новий обранець виглядали закоханими. Акторка трималася за руки з Мануелем, який також є радником свого батька.
Колишня кохана Бена Аффлека була у своєму білому кашеміровому пальті. Воно контрастувало з чорними укороченими штанами, а до свого ансамблю акторка додала блискучі чорні лаковані чоботи.
Зірка фільму "Блондинка" також носила золотисту сумочку Louis Vuitton із коричневою окантовкою, яка пасувала до її шарфа.
Зазначимо, що Ана переїхала з Куби до Іспанії у 18 років.
Нагадаємо, чому Ана де Армас думала про завершення карʼєри.
Також Фокус писав про побачення Ани де Армас з колишнім бойфрендом навесні 2023 року.