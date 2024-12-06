Дженніфер Гарнер хотіла помирити Бена Аффлека з Джей Ло, — ЗМІ

Після розлучення з Дженніфер Гарнер Аффлек зберіг теплі стосунки з ексдружиною. Вони стали батьками трьох дітей.

Дженніфер Гарнер "заохочувала" колишнього чоловіка Бена Аффлека працювати над його шлюбом з Дженніфер Лопес до того, як пара збиралася розлучитися. Про це пише Page Six.

"Коли між Беном і Дженніфер [Лопес] почалися труднощі, Джен дуже підтримувала їхні стосунки та заохочувала Бена працювати над їхнім шлюбом", — каже джерело.

Гарнер "навіть подружилася з Дженніфер, і вони регулярно спілкувалися". Втім, судячи з усього, план ексдружини Аффлека не вдався, адже пара таки подала на розлучення. А Гарнер останнім часом "не спілкувалася" з Лопес, хоча у них "не було проблем".

"Джен більше не хоче спілкуватися з Джей Ло, якщо це не стосується дітей. Її друзі вважають, що вона не повинна була дозволяти собі так залучатися до допомоги Джей Ло у виправленні її шлюбу з Беном. Особливо враховуючи, що Джен часом почувалася на противагу Джей Ло під час їхнього власного шлюбу. Джен занадто добра і щиро хотіла допомогти, тому вона спробувала", — казали друзі акторки.

"Зрештою, вона просто хоче, щоб Бен був щасливий", — додав інсайдер.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер розірвали свій 10-річний шлюб у 2015 році. Експара стала батьками трьох дітей: 18-річної Вайолет, 15-річної Серафіни та 12-річного Семюеля. Знаменитості підтримують хороші стосунки та навіть провели День подяки 2024 разом.

Попри зусилля Джен, Джей Ло таки подала на розлучення з оскароносним актором у другу річницю їхньої весільної церемонії в Джорджії 19 серпня.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джей Ло помітили за пошуками будинку.

Також Фокус писав про те, як Бен Аффлек провів День подяки.