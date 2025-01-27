Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой Дженнифер Гарнер (фото)
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер стали родителями троих детей. После развода они поддерживают хорошие отношения.
Оскароносный актер Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Затерянная" провел время со своей первой женой и их средним ребенком Фином, чтобы посетить школьный спектакль в Санта-Монике.
Бывшая пара остается в дружеских отношениях после расторжения своего десятилетнего брака в 2018 году, и они живут рядом друг с другом в Брентвуде.
Дженнифер Гарнер, мама троих детей Аффлека, надела куртку с капюшоном поверх свитера с высоким горлом и синих джинсов, а также очки.
Финн носил очки, белый свитер поверх черного воротника, джинсы в тон и кроссовки. Прошел почти год с тех пор, как дочь Аффлека Серафина представила новую стрижку и псевдоним FIN.
Между тем Бен Аффлек пришел на спектакль в светлой куртке, оливковой рубашке и темных джинсах. К образу актер добавил кепку и в один момент закурил сигарету.
Ранее Бен Аффлек покинул свой особняк с пятью спальнями и шестью ванными комнатами стоимостью 20,5 миллионов долларов, чтобы ненадолго остановиться в доме Дженнифер Гарнер из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Дом актера стихийное бедствие обошло стороной, и он вернулся домой.
Кроме Фина, Аффлек и Гарнер также стали родителями дочери Вайолет, которая сейчас учится в Йельском университете, и сына Сэмюэля.
Незадолго до этого актер окончательно расстался с певицей Дженнифер Лопес, брак с которой длился два года.
Напомним, Бен Аффлек провел время со старшей дочерью.
Также Фокус писал о смерти близкой подруги Дженнифер Гарнер из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.