Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой Дженнифер Гарнер (фото)

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер стали родителями троих детей. После развода они поддерживают хорошие отношения.

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Оскароносный актер Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой Дженнифер Гарнер. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Затерянная" провел время со своей первой женой и их средним ребенком Фином, чтобы посетить школьный спектакль в Санта-Монике.

Бывшая пара остается в дружеских отношениях после расторжения своего десятилетнего брака в 2018 году, и они живут рядом друг с другом в Брентвуде.

Дженнифер Гарнер, мама троих детей Аффлека, надела куртку с капюшоном поверх свитера с высоким горлом и синих джинсов, а также очки.

Финн носил очки, белый свитер поверх черного воротника, джинсы в тон и кроссовки. Прошел почти год с тех пор, как дочь Аффлека Серафина представила новую стрижку и псевдоним FIN.

Между тем Бен Аффлек пришел на спектакль в светлой куртке, оливковой рубашке и темных джинсах. К образу актер добавил кепку и в один момент закурил сигарету.

Бен Аффлек воссоединился с семьей

Ранее Бен Аффлек покинул свой особняк с пятью спальнями и шестью ванными комнатами стоимостью 20,5 миллионов долларов, чтобы ненадолго остановиться в доме Дженнифер Гарнер из-за масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Дом актера стихийное бедствие обошло стороной, и он вернулся домой.

Кроме Фина, Аффлек и Гарнер также стали родителями дочери Вайолет, которая сейчас учится в Йельском университете, и сына Сэмюэля.

Бен Аффлек с детьми Фото: Getty Images

Незадолго до этого актер окончательно расстался с певицей Дженнифер Лопес, брак с которой длился два года.

Напомним, Бен Аффлек провел время со старшей дочерью.

Также Фокус писал о смерти близкой подруги Дженнифер Гарнер из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе.