Бен Аффлек воззʼєднався з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер (фото)

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер стали батьками трьох дітей. Після розлучення вони підтримують хороші стосунки.

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Оскароносний актор Бен Аффлек воззʼєднався з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Загублена" провів час зі своєю першою дружиною і їхньою середньою дитиною Фіном, щоб відвідати шкільну виставу в Санта-Моніці.

Колишня пара залишається в дружніх стосунках після розірвання свого десятирічного шлюбу у 2018 році, і вони живуть поруч одне з одним у Брентвуді.

Дженніфер Гарнер, мама трьох дітей Аффлека, одягла куртку з капюшоном поверх светра з високим горлом і синіх джинсів, а також окуляри.

Фін носив окуляри, білий светр поверх чорного коміра, джинси в тон і кросівки. Минув майже рік відтоді, як донька Аффлека Серафіна представила нову стрижку та псевдонім FIN.

Тим часом Бен Аффлек прийшов на виставу у світлій куртці, оливковій сорочці та темних джинсах. До образу актор додав кепку та в один момент закурив сигарету.

Бен Аффлек воззʼєднався з родиною

Раніше Бен Аффлек покинув свій особняк з п’ятьма спальнями та шістьма ванними кімнатами вартістю 20,5 мільйонів доларів, щоб ненадовго зупинитися в будинку Дженніфер Гарнер через масштабні лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Будинок актора стихійне лихо оминуло, і він повернувся додому.

Окрім Фіна, Аффлек та Гарнер також стали батьками доньки Вайолет, яка наразі навчається в Єльському університеті, і сина Семюеля.

Бен Аффлек з дітьми Фото: Getty Images

Незадовго до цього актор остаточно розлучився зі співачкою Дженніфер Лопес, шлюб з якою тривав два роки.

Нагадаємо, Бен Аффлек провів час із старшою донькою.

Також Фокус писав про смерть близької подруги Дженніфер Гарнер через лісові пожежі в Лос-Анджелесі.