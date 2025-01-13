Бен Аффлек провів час з донькою після евакуації через пожежу в Лос-Анджелесі (фото)

Актор уже повернувся до свого будинку, який вцілів. Втім, пожежа в регіоні досі вирує.

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Оскароносний актор Бен Аффлек обіймав свою старшу доньку Вайолет після того, як йому довелося евакуюватися через пожежу в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Батько трьох дітей був сфотографований, коли обіймав підлітка біля свого маєтку вартістю 20 мільйонів доларів, коли лісові пожежі продовжували вирувати в регіоні.

Аффлек тримав Вайолет і заплющив очі під час обіймів. Актор, у якого троє дітей разом із колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, був невимушено одягнений у сіру куртку з капюшоном і спортивні штани.

Тим часом Вайолет була одягнена в чорне худі та темно-сині джинси.

Бен Аффлек з донькою

Першокурсниця коледжу також захистилася від попелу та диму в повітрі, закривши ніс і рот світлою маскою. Семюеля та Серафіни разом з татом та сестрою в цей день не було.

Бен нещодавно повернувся до свого будинку в Пасіфік Палісейдс, оскільки його маєток пережив масштабні пожежі.

"Дім Бена все ще перебуває під наказом про евакуацію, але він дуже вдячний, що його власність поки що в безпеці", — розповіло джерело.

Аффлек знає багатьох людей, які втратили свої будинки під час пожежі.

"Він бачив багато руйнувань, і це більше, ніж трагічно. … Бен звертається до всіх, до кого може, щоб допомогти", – додав інсайдер.

Оскароносний актор, який нещодавно врегулював розлучення з Дженніфер Лопес, був у "регулярному контакті" зі співачкою під час евакуації.

Також Фокус писав про смерть близької подруги Дженніфер Гарнер через лісові пожежі.