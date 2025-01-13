Бен Аффлек провів час з донькою після евакуації через пожежу в Лос-Анджелесі (фото)
Актор уже повернувся до свого будинку, який вцілів. Втім, пожежа в регіоні досі вирує.
Оскароносний актор Бен Аффлек обіймав свою старшу доньку Вайолет після того, як йому довелося евакуюватися через пожежу в Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.
Батько трьох дітей був сфотографований, коли обіймав підлітка біля свого маєтку вартістю 20 мільйонів доларів, коли лісові пожежі продовжували вирувати в регіоні.
Аффлек тримав Вайолет і заплющив очі під час обіймів. Актор, у якого троє дітей разом із колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, був невимушено одягнений у сіру куртку з капюшоном і спортивні штани.
Тим часом Вайолет була одягнена в чорне худі та темно-сині джинси.
Першокурсниця коледжу також захистилася від попелу та диму в повітрі, закривши ніс і рот світлою маскою. Семюеля та Серафіни разом з татом та сестрою в цей день не було.
Бен нещодавно повернувся до свого будинку в Пасіфік Палісейдс, оскільки його маєток пережив масштабні пожежі.
"Дім Бена все ще перебуває під наказом про евакуацію, але він дуже вдячний, що його власність поки що в безпеці", — розповіло джерело.
Аффлек знає багатьох людей, які втратили свої будинки під час пожежі.
"Він бачив багато руйнувань, і це більше, ніж трагічно. … Бен звертається до всіх, до кого може, щоб допомогти", – додав інсайдер.
Оскароносний актор, який нещодавно врегулював розлучення з Дженніфер Лопес, був у "регулярному контакті" зі співачкою під час евакуації.
Також Фокус писав про смерть близької подруги Дженніфер Гарнер через лісові пожежі.