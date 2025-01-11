Відома голлівудська акторка втратила подругу через пожежу в Лос-Анджелесі (відео)

Понад сто друзів Дженніфер Гарнер втратили в пожежі свої домівки. А її подруга з церковної спільноти загинула у вогні.

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Американська акторка Дженніфер Гарнер втратила подругу через масштабну лісову пожежу в Лос-Анджелесі. Про це зірка екрану розповіла в інтервʼю MSNBC.

Дженніфер Гарнер втратила близьку людину

Подруга акторки була разом із нею у церковній спільноті.

"Я втратила подругу, і це для нашої церкви дуже чуттєво. Я втратила подругу, бо вона не встигла евакуюватися вчасно", — зізналася Дженніфер Гарнер.

Колишня дружина Бена Аффлека додала, що дуже переймається за всіх своїх близьких людей, які змушені були покидати свої домівки, тікаючи від вогню.

"Я, навіть не замислюючись, можу написати список зі 100 друзів, які втратили будинки. Тут раніше було голосно, гралися діти", — розповіла Гарнер.

Знаменитість також зізналася, що почувається "майже винною" у тому, що її будинок вцілів.

Наслідки стихійного лиха в Каліфорнії вже оцінюються в понад 50 млрд доларів. Пожежа охопила престижні райони, тисячі людей були змушені евакуюватися. Наразі відомо про 10 загиблих, проте цифри можуть зрости, адже через пожежу, що вирує, немає доступу до всіх зруйнованих будівель.

Нагадаємо, тим часом Дженніфер Лопес постійно на звʼязку з Беном Аффлеком через пожежі в регіоні.

Також Фокус писав про зірок, чиї будинки зруйнувала пожежа.