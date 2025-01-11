Известная голливудская актриса потеряла подругу из-за пожара в Лос-Анджелесе (видео)

Более ста друзей Дженнифер Гарнер потеряли в пожаре свои дома. А ее подруга из церковного сообщества погибла в огне.

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Американская актриса Дженнифер Гарнер потеряла подругу из-за масштабного лесного пожара в Лос-Анджелесе. Об этом звезда экрана рассказала в интервью MSNBC.

Дженнифер Гарнер потеряла близкого человека

Подруга актрисы была вместе с ней в церковной общине.

"Я потеряла подругу, и это для нашей церкви очень чувственно. Я потеряла подругу, потому что она не успела эвакуироваться вовремя", — призналась Дженнифер Гарнер.

Бывшая жена Бена Аффлека добавила, что очень переживает за всех своих близких людей, которые вынуждены были покидать свои дома, убегая от огня.

"Я, даже не задумываясь, могу написать список из 100 друзей, которые потеряли дома. Здесь раньше было громко, играли дети", — рассказала Гарнер.

Знаменитость также призналась, что чувствует себя "почти виноватой" в том, что ее дом уцелел.

Последствия стихийного бедствия в Калифорнии уже оцениваются в более 50 млрд долларов. Пожар охватил престижные районы, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. Сейчас известно о 10 погибших, однако цифры могут возрасти, ведь из-за бушующего пожара нет доступа ко всем разрушенным зданиям.

Напомним, тем временем Дженнифер Лопес постоянно на связи с Беном Аффлеком из-за пожаров в регионе.

Также Фокус писал о звездах, чьи дома разрушил пожар.