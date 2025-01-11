Джей Ло забеспокоилась из-за Бена Аффлека на фоне пожаров в Лос-Анджелесе: что она сделала

Звездная экс-пара недавно урегулировала свой развод после брака, который длился менее двух лет. Теперь звезды столкнулись с новым вызовом в виде стихийного бедствия.

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55-летняя американская певица Дженнифер Лопес "связалась" со своим бывшим мужем Беном Аффлеком, 52, и его детьми Вайолет, 19, Фином, 16, и Сэмюэлем, 12, на фоне масштабных лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Джей Ло якобы почувствовала "беспокойство" после того, как узнала, что ее бывший муж и его семья были среди 130 000 человек, которые получили приказ об эвакуации из-за стихийного бедствия.

Источник рассказал, что певица "обратилась к нему, как только услышала о том, что дом Бена, возможно, в опасности и что он эвакуирован", и чтобы узнать, как он справляется с "целым испытанием".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись в начале 2025 года Фото: On The JLo

Кроме того, Дженнифер Лопес "дала ему понять, что рядом с ним и детьми", которых он воспитывает со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.

"Она предложила свою поддержку в том, что им нужно", — рассказал инсайдер.

Как сообщает TMZ, Аффлек был вынужден покинуть свой дом и срочно отправиться к Гарнер, когда пожар приближался к его дому. Актер приобрел недвижимость в этом районе только летом 2024 года, отдав за нее $20,5 млн, из которых $10 млн взял в ипотеку. Что сейчас с домом Бена, точно неизвестно.

Бен Аффлек

До того, как жить в своем новом доме, оскароносный актер жил в роскошном особняке, который они с Лопес приобрели за 60 миллионов долларов через год после свадьбы. Впрочем, пара уже развелась и продает совместное имущество.

Напомним, дом Пэрис Хилтон в Малибу полностью сгорел.

Также Фокус писал о звездах, чьи дома разрушил пожар.