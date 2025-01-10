Энтони Хопкинс и мама Бейонсе: полный список звезд, которые потеряли дома из-за пожара в Лос-Анджелесе (фото, видео)

Последствия стихийного бедствия уже оцениваются в более 50 млрд долларов. Пожар охватил престижные районы, тысячи людей вынуждены эвакуироваться.

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Пожар, начавший бушевать в Лос-Анджелесе в начале 2025 года, разрушил тысячи домов. Фокус рассказывает, кто из звезд потерял недвижимость из-за стихийного бедствия.

Сейчас известно о 10 погибших, однако цифры могут возрасти, ведь из-за бушующего пожара нет доступа ко всем разрушенным зданиям.

Энтони Хопкинс

Легендарный актер Энтони Хопкинс жил в престижном районе Пасифик Палисейдс, который сильно пострадал от лесного пожара. Актер и режиссер переехал в дом стоимостью 6 млн долларов в 2021 году. А пожар в начале 2025 года его полностью разрушил, пишет Daily Mail. Предыдущий дом Энтони Хопкинса в Малибу едва уцелел в 2018 году из-за пожара Вулси. А в 2000 году сгорел дом актера в Лондоне.

Дом Энтони Хопкинса полностью сгорел

Пэрис Хилтон

Светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что сгоревший дом в Малибу был не только местом для жизни, там они мечтали, смеялись и создавали самые красивые воспоминания как семья.

"И все же, в этой боли, я знаю, что мне невероятно повезло. Мои любимые, мои детки и мои любимцы в безопасности. Это самое главное, и я держусь за эту благодарность всем, что имею. И бесконечно благодарна всем пожарным, спасателям и волонтерам, которые рискуют своей жизнью, чтобы бороться с этими пожарами", — написала знаменитость, показав, во что превратился ее особняк.

Дом Пэрис Хилтон сгорел в Малибу

Мама Бейонсе

Мама Бейонсе Тина Ноулз рассказала, что потеряла свое бунгало в Малибу из-за катастрофических лесных пожаров, которые опустошили Лос-Анджелес.

Ее поместье на берегу океана в Малибу разрушено стихийным бедствием — всего через несколько дней после того, как Тина отпраздновала там свой 71-й день рождения.

"Это было мое любимое место, мое святилище, мое священное Счастливое место. Теперь его нет!!!" — написала она в Instagram.

Ее пост сопровождался видео с видом на океан из ее бунгало, где дельфины ненадолго всплыли над волнами.

"Благослови Боже всех отважных мужчин и женщин в нашей пожарной части, которые рисковали своей жизнью в опасных условиях. Мы благодарим вас за вашу самоотверженность и храбрость и за то, что вы спасли столько жизней", — продолжила она.

Вид из сгоревшего бунгало мамы Бейонсе в Малибу

Джейми Ли Кертис пожертвовала миллион долларов

Актриса Джейми Ли Кертис рассказала, что она пожертвует 1 миллион долларов на помощь пожарным в Лос-Анджелесе.

66-летняя звезда экрана объявила в Instagram о своем пожертвовании и рассказала, что общалась с губернатором Лос-Анджелеса Гэвином Ньюсоном, чтобы обсудить, куда лучше использовать средства.

"Поскольку пожар все еще бушует и все имеющиеся службы первой помощи и агентства, участвующие в борьбе с огнем и спасении жизней, все еще упорно работают, а соседи и друзья объединяются, чтобы спасти друг друга, мой муж, я и наши дети пообещали выделить 1 миллион долларов из нашего семейного фонда, чтобы основать фонд поддержки нашего большого города", — отметила Джейми Ли Кертис.

Ранее актриса сообщила, что ее семья в безопасности, но многие дома ее соседей разрушены.

"Моя община и, возможно, мой дом горит. Моя семья в безопасности. Многие мои друзья потеряют свои дома. Также много других общин. Берегите друг друга. Держитесь подальше и позвольте пожарным выполнять свою работу. Молитесь, если вы в это верите, и даже если не верите, молитесь за тех, кто верит", — написала звезда экрана.

Джейми Ли Кертис пожертвовала миллион долларов

Рики Лейк

Американская актриса и телеведущая Рики Лейк опубликовала серию кадров из своего дома с видом на океан.

"Все пропало. Я не могу поверить, что пишу эти слова. После доблестных и отважных усилий нашего друга, мы потеряли дом нашей мечты", — написала звезда экрана.

Рики Лейк потеряла дом

Дайан Уоррен

Известная автор песен Дайан Уоррен, вероятно, потеряла свой дом, в котором прожила 30 лет. Недвижимость была расположена на одном из пляжей.

"Это последнее фото, которое я сделала со скалы Лии в своем доме на пляже. Я прожила здесь почти 30 лет. Похоже, прошлой ночью он сгорел", — написала Уоррен, которая в свое время сотрудничала с Тиной Кароль.

Дайан Уоррен, вероятно, потеряла свой дом

Дженнифер Грей

Дочь актрисы Дженнифер Грей Стелла сообщила, что их дом "сгорел дотла". Она рассказала, что ее мама и собака Винни в безопасности.

"Мне повезло немного назвать Самоа моим домом. Спасибо, мама, за то, что сделала все таким, как было, и позволила мне оставить такие прекрасные воспоминания там. Дом — это не стены и рамки. Дом — это семья. Берегите себя. Обнимите своих родных. Не бойтесь просить о помощи", — написала дочь Дженнифер Грей, показав кадры из их уже разрушенного дома.

Дом Дженнифер Грей сгорел

Лейтон Мистер и Адам Броуди

Дом звезды "Сплетницы" Лейтон Мистер и актера Адама Броуди в Лос-Анджелесе сгорел дотла в среду, 8 января 2025 года, в результате пожара на Pacific Palisades в Калифорнии, пишет Page Six.

Недвижимость стоимостью 6,5 миллионов долларов, которая имела пять спален, шесть ванных комнат и вид на океан, была разрушена в результате стихийного бедствия.

Дом Лейтон Мистер сгорел

Анна Фарис

Звезда картин "Очень страшное кино" Анна Фарис потеряла дом из-за масштабного пожара. Как пишет People, сейчас она с семьей находится в безопасном месте.

Кэролин Мерфи

Американская супермодель Кэролин Мерфи показала кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как огонь охватил ее дом.

"Мы в безопасности, наши собаки в безопасности, и это все, что имеет значение. Но мы потеряли все", — написала она в сторис.

Дом супермодели Кэролин Мерфи сгорел

Билли Кристал

Семья актера и комика Билли Кристала потеряла дом, в котором они жили с 1979 года. Сейчас они в безопасности после эвакуации из опасного района.

"Слова не могут описать ужасность разрушений, свидетелями которых мы являемся, и которые мы переживаем... Мы вырастили наших детей и внуков здесь. Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью, которую невозможно забрать", — заявил актер в комментарии People.

Дениз Кросби

Коллега Меган Маркл из сериала "Форс-мажоры" Дениз Кросби на своей странице в Х показала то, что осталось от ее дома.

"Вчера утром у меня был прекрасный испанский коттедж, который принес мне бесконечную радость, где я встретила своего мужа и вырастила своего сына, единственный дом, которым я когда-либо владела, с фруктовыми деревьями, которые вырастила, с садом из местных растений. Теперь пепел. Мое сердце разбито", — написала актриса.

Дом Дениз Кросби сгорел

Кэмерон Мэтисон

Телеведущий и актер Кэмерон Мэтисон тоже показал в своем Instagram, что осталось от его дома. Он отметил, что семья в безопасности, и поддержал людей, которые также пострадали от стихии.

"Мы в безопасности, но это то, что осталось от нашего прекрасного дома. Наш дом, где выросли наши дети, и где они когда-то хотели вырастить своих", — написал Мэтисон.

Дом Кэмерона Мэтисона сгорел

Майлз Теллер

Звезда фильма "Топ Ган" Майлз Теллер и его жена Кели недавно переехали в дом в Пасифик Палисейдс стоимостью 7,5 млн долларов. Поместье сгорело в результате лесного пожара.

Дом Майлза Теллера сгорел

Джон Гудмен

Американский актер Джон Гудмен также потерял дом в результате стихийного бедствия.

Дом Джона Гудмена сгорел

Коби Смолдерс

Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Коби Смолдерс вместе с семьей жила в Пасифик Палисейдс. Исполнительница роли Робин с мужем приобрела поместье в 2017 году за 5,6 млн долларов, однако во время масштабного пожара оно сгорело, пишет Page Six.

Юджин Леви

Звезда сериала "Шиттс Крик" Юджин Леви с семьей сразу эвакуировался, однако его дом сгорел из-за стихийного бедствия.

"Дым выглядел довольно черным и интенсивным над каньоном Темескал. Я не видел пламя, но дым был очень темным", — сказал он в комментарии Los Angeles Times.

Брайан Гринберг и Джейми Чанг

В своем Instagram звезда фильма "Война невест" Брайан Гринберг показал место, где раньше был их с женой Джейми Чанг дом.

"Это был сон. К счастью, семья в безопасности. Спасибо всем пожарным, которые рискуют своей жизнью", — написал актер.

Дом Брайана Гринберга и Джейми Чанг сгорел

Майло Вентимилья

Американский актер и звезда сериала "Девушки Гилмор" Майло Вентимилья в интервью CBS Evening News рассказал об опыте потери дома. Майло и его жена Джара Мариано, которая находится на девятом месяце беременности, наблюдали, как пожар охватил их дом на камерах видеонаблюдения.

Дом Майло Вентимильи сгорел

Напомним, дом Ребел Уилсон оказался в зоне пожара.

Также Фокус писал о том, что Бритни Спирс была вынуждена эвакуироваться из-за бушующего пожара.