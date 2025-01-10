Бритни Спирс была вынуждена эвакуироваться из-за пожаров в Лос-Анджелесе: детали

Звезда несколько дней была без электроэнергии. Сейчас она срочно отправилась в отель.

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Американская певица Бритни Спирс сообщила, что была вынуждена эвакуироваться из своего особняка из-за пожаров, которые быстро распространяются в Лос-Анджелесе. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Бритни сказала, что провела "четыре часа" в пути, направляясь в отель, хотя она не уточнила, попала ли она в пробку вместе с другими жителями, которые эвакуировались.

Бритни Спирс сообщила, что эвакуировалась из своего дома

Некоторые поклонники удивлялись тому, что королева поп-музыки хранила молчание во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, которые затронули такие районы, как Пасифик Палисейдс, Малибу, Альтадена, Пасадена, Голливудские холмы и другие, но она рассказала, что была без электроэнергии в течение нескольких дней.

"Надеюсь, у вас все в порядке!!! Мне пришлось эвакуироваться из дома, и я еду 4 часа до отеля!!!" — написала Спирс.

Бритни также показала видео, на котором крупным планом изображены ноги куклы с розовыми туфлями на шпильках, украшенными якобы драгоценностями, жемчугом и золотыми бусинами, а также розовыми атласными лентами, обмотанными вокруг лодыжек куклы.

"Я публикую эту волшебную обувь, чтобы оживить настроение людей!!!" — написала она.

"Я молюсь, чтобы у вас все было хорошо, и я шлю вам мою любовь" — добавила Бритни.

Артистка эвакуировалась из своего дома в Гидден-Хиллз, штат Калифорния, небольшого городка, расположенного к северо-востоку от Лос-Анджелеса.

Напомним, дом Пэрис Хилтон в Малибу сгорел дотла из-за лесных пожаров.

Также Фокус писал о звездах, чьи дома оказались в опасности из-за пожара в Лос-Анджелесе.