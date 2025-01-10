Брітні Спірс була змушена евакуюватися через пожежі в Лос-Анджелесі: деталі
Зірка кілька днів була без електроенергії. Наразі вона терміново вирушила до готелю.
Американська співачка Брітні Спірс повідомила, що була змушена евакуюватися зі свого особняка через пожежі, які швидко поширюються в Лос-Анджелесі. Про це артистка розповіла в Instagram.
Брітні сказала, що провела "чотири години" в дорозі, їдучи до готелю, хоча вона не уточнила, чи потрапила в затор разом з іншими мешканцями, які евакуйовувалися.
Деякі шанувальники дивувалися тому, що королева поп-музики зберігала мовчання під час масштабних пожеж у Лос-Анджелесі, які торкнулися таких районів, як Пасіфік Палісейдс, Малібу, Альтадена, Пасадена, Голлівудські пагорби та інші, але вона розповіла, що була без електроенергії протягом кількох днів.
"Сподіваюся, у вас усе гаразд!!! Мені довелося евакуюватися з дому, і я їду 4 години до готелю!!!" — написала Спірс.
Брітні також показала відео, на якому крупним планом зображені ноги ляльки з рожевими туфлями на шпильках, прикрашеними нібито коштовностями, перлами та золотими намистинами, а також рожевими атласними стрічками, обмотаними навколо щиколоток ляльки.
"Я публікую це чарівне взуття, щоб оживити настрій людей!!!" – написала вона.
"Я молюся, щоб у вас все було добре, і я шлю вам мою любов" – додала Брітні.
Артистка евакуювалася зі свого дому в Гідден-Гіллз, штат Каліфорнія, невеликого містечка, розташованого на північний схід від Лос-Анджелеса.
Нагадаємо, будинок Періс Гілтон у Малібу згорів ущент через лісові пожежі.
Також Фокус писав про зірок, чиї будинки опинилися в небезпеці через пожежу в Лос-Анджелесі.