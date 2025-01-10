Ентоні Гопкінс та мама Бейонсе: повний список зірок, які втратили будинки через пожежу в Лос-Анджелесі (фото, відео)

Наслідки стихійного лиха вже оцінюються в понад 50 млрд доларів. Пожежа охопила престижні райони, тисячі людей змушені евакуюватися.

Related video

Пожежа, що почала вирувати в Лос-Анджелесі на початку 2025 року, зруйнувала тисячі будинків. Фокус розповідає, хто із зірок втратив нерухомість через стихійне лихо.

Наразі відомо про 10 загиблих, проте цифри можуть зрости, адже через пожежу, що вирує, немає доступу до всіх зруйнованих будівель.

Ентоні Гопкінс

Легендарний актор Ентоні Гопкінс мешкав у престижному районі Пасіфік Палісейдс, який сильно постраждав від лісової пожежі. Актор та режисер переїхав до будинку вартістю 6 млн доларів у 2021 році. А пожежа на початку 2025 року його вщент зруйнувала, пише Daily Mail. Попередній дім Ентоні Гопкінса в Малібу ледь вцілів у 2018 році через пожежу Вулсі. А у 2000 році згорів будинок актора в Лондоні.

Будинок Ентоні Гопкінса вщент згорів

Періс Гілтон

Світська левиця Періс Гілтон розповіла, що згорілий будинок у Малібу був не лише місцем для життя, там вони мріяли, сміялися та створювали найкрасивіші спогади як сім'я.

"І все ж, в цьому болі, я знаю, що мені неймовірно пощастило. Мої кохані, мої дітки та мої улюбленці в безпеці. Це найголовніше, і я тримаюся за цю вдячність усім, що маю. І безмежно вдячна всім пожежникам, рятувальникам та волонтерам, які ризикують своїм життям, щоб боротися з цими пожежами", — написала знаменитість, показавши, у що перетворився її маєток.

Будинок Періс Гілтон згорів у Малібу

Мама Бейонсе

Мама Бейонсе Тіна Ноулз розповіла, що втратила своє бунгало в Малібу через катастрофічні лісові пожежі, які спустошили Лос-Анджелес.

Її маєток на березі океану в Малібу зруйнований стихійним лихом — лише через кілька днів після того, як Тіна відсвяткувала там свій 71-й день народження.

"Це було моє улюблене місце, моє святилище, моє священне Щасливе місце. Тепер його немає!!" – написала вона в Instagram.

Її пост супроводжувався відео з видом на океан з її бунгало, де дельфіни ненадовго спливли над хвилями.

"Благослови Боже всіх відважних чоловіків і жінок у нашій пожежній частині, які ризикували своїм життям у небезпечних умовах. Ми дякуємо вам за вашу самовідданість і хоробрість і за те, що ви врятували стільки життів", – продовжила вона.

Вид зі згорілого бунгало мами Бейонсе в Малібу

Джеймі Лі Кертіс пожертвувала мільйон доларів

Акторка Джеймі Лі Кертіс розповіла, що вона пожертвує 1 мільйон доларів на допомогу пожежникам у Лос-Анджелесі.

66-річна зірка екрану оголосила в Instagram про свою пожертву і розповіла, що спілкувалася з губернатором Лос-Анджелеса Гевіном Ньюсоном, щоб обговорити, куди краще використати кошти.

"Оскільки пожежа все ще вирує і всі наявні служби першої допомоги та агентства, які беруть участь у боротьбі з вогнем і порятунку життів, все ще наполегливо працюють, а сусіди та друзі об’єднуються, щоб врятувати одне одного, мій чоловік, я та наші діти пообіцяли виділити 1 мільйон доларів із нашого сімейного фонду, щоб заснувати фонд підтримки нашого великого міста", — зазначила Джеймі Лі Кертіс.

Раніше акторка повідомила, що її родина в безпеці, але багато будинків її сусідів зруйновані.

"Моя громада і, можливо, мій дім горить. Моя сім'я в безпеці. Багато моїх друзів втратять свої домівки. Також багато інших громад. Бережіть одне одного. Тримайтеся подалі і дозвольте пожежникам виконувати свою роботу. Моліться, якщо ви в це вірите, і навіть якщо не вірите, моліться за тих, хто вірить", — написала зірка екрану.

Джеймі Лі Кертіс пожертвувала мільйон доларів

Рікі Лейк

Американська акторка і телеведуча Рікі Лейк опублікувала серію кадрів зі свого дому з видом на океан.

"Усе пропало. Я не можу повірити, що пишу ці слова. Після доблесних і відважних зусиль нашого друга, ми втратили дім нашої мрії", — написала зірка екрану.

Рікі Лейк втратила будинок

Даян Воррен

Відома авторка пісень Даян Воррен, ймовірно, втратила свій дім, у якому прожила 30 років. Нерухомість була розташована на одному із пляжів.

"Це останнє фото, яке я зробила зі скелі Лії у своєму будинку на пляжі. Я прожила тут майже 30 років. Схоже, минулої ночі він згорів", — написала Воррен, яка свого часу співпрацювала з Тіною Кароль.

Даян Воррен, ймовірно, втратила свій дім

Дженніфер Грей

Дочка акторки Дженніфер Грей Стелла повідомила, що їхній будинок "згорів вщент". Вона розповіла, що її мама та собака Вінні в безпеці.

"Мені пощастило трохи назвати Самоа моїм домом. Дякую, мамо, за те, що зробила все таким, як було, і дозволила мені залишити такі прекрасні спогади там. Дім — це не стіни та рамки. Дім — це сім'я. Бережіть себе. Обійміть своїх рідних. Не бійтеся просити про допомогу", — написала донька Дженніфер Грей, показавши кадри з їхнього вже зруйнованого будинку.

Будинок Дженніфер Грей згорів

Лейтон Містер та Адам Броуді

Дім зірки "Пліткарки" Лейтон Містер та актора Адама Броуді в Лос-Анджелесі згорів ущент у середу, 8 січня 2025, внаслідок пожежі на Pacific Palisades у Каліфорнії, пише Page Six.

Нерухомість вартістю 6,5 мільйонів доларів, яка мала п'ять спалень, шість ванних кімнат і вид на океан, була зруйнована в результаті стихійного лиха.

Будинок Лейтон Містер згорів

Анна Фаріс

Зірка картин "Дуже страшне кіно" Анна Фаріс втратила будинок через масштабну пожежу. Як пише People, наразі вона з родиною перебуває в безпечному місці.

Керолін Мерфі

Американська супермодель Керолін Мерфі показала кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як вогонь охопив її дім.

"Ми в безпеці, наші собаки в безпеці, і це все, що має значення. Але ми втратили все", — написала вона в сторіс.

Будинок супермоделі Керолін Мерфі згорів

Біллі Крістал

Родина актора і коміка Біллі Крістала втратила будинок, у якому вони жили з 1979 року. Наразі вони в безпеці після евакуації з небезпечного району.

"Слова не можуть описати жахливість руйнувань, свідками яких ми є, та які ми переживаємо… Ми виростили наших дітей і онуків тут. Кожен дюйм нашого будинку був наповнений любов’ю, яку неможливо забрати", — заявив актор у коментарі People.

Деніз Кросбі

Колега Меган Маркл із серіалу "Форс-мажори" Деніз Кросбі на своїй сторінці в Х показала те, що залишилося від її дому.

"Вчора вранці у мене був прекрасний іспанський котедж, який приніс мені нескінченну радість, де я зустріла свого чоловіка та виростила свого сина, єдиний будинок, яким я коли-небудь володіла, з фруктовими деревами, які виростила, із садом з місцевих рослин. Тепер попіл. Моє серце розбите", — написала акторка.

Будинок Деніз Кросбі згорів

Кемерон Метісон

Телеведучий та актор Кемерон Метісон теж показав у своєму Instagram, що залишилося від його будинку. Він зазначив, що сім’я в безпеці, та підтримав людей, які також постраждали від стихії.

"Ми в безпеці, але це те, що залишилося від нашого прекрасного дому. Наш дім, де виросли наші діти, і де вони колись хотіли виростити своїх", — написав Метісон.

Будинок Кемерона Метісона згорів

Майлз Теллер

Зірка фільму "Топ Ган" Майлз Теллер і його дружина Келі нещодавно переїхали до будинку в Пасіфік Палісейдс вартістю 7,5 млн доларів. Маєток згорів внаслідок лісової пожежі.

Будинок Майлза Теллера згорів

Джон Гудмен

Американський актор Джон Гудмен також втратив будинок внаслідок стихійного лиха.

Будинок Джона Гудмена згорів

Кобі Смолдерс

Зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Кобі Смолдерс разом з родиною мешкала в Пасіфік Палісейдс. Виконавиця ролі Робін з чоловіком придбала маєток у 2017 році за 5,6 млн доларів, проте під час масштабної пожежі він згорів, пише Page Six.

Юджин Леві

Зірка серіалу "Шіттс Крік" Юджин Леві з родиною одразу евакуювався, проте його будинок згорів через стихійне лихо.

"Дим виглядав досить чорним і інтенсивним над каньйоном Темескал. Я не бачив полум’я, але дим був дуже темним", — сказав він у коментарі Los Angeles Times.

Браян Грінберг і Джеймі Чанг

У своєму Instagram зірка фільму "Війна наречених" Браян Грінберг показав місце, де раніше був їхній з дружиною Джеймі Чанг будинок.

"Це був сон. На щастя, сім'я в безпеці. Дякую всім пожежникам, які ризикують своїм життям", — написав актор.

Будинок Браяна Грінберга і Джеймі Чанг згорів

Майло Вентімілья

Американський актор та зірка серіалу "Дівчата Гілмор" Майло Вентімілья в інтервʼю CBS Evening News розповів про досвід втрати дому. Майло та його дружина Джара Маріано, яка перебуває на девʼятому місяці вагітності, спостерігали, як пожежа охопила їхній будинок на камерах відеоспостереження.

Будинок Майло Вентімільї згорів

Нагадаємо, будинок Ребел Вілсон опинився в зоні пожежі.

Також Фокус писав про те, що Брітні Спірс була змушена евакуюватися через пожежу, що вирує.