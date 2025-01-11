Джей Ло занепокоїлася через Бена Аффлека на фоні пожеж у Лос-Анджелесі: що вона зробила

Зіркова експара нещодавно врегулювала своє розлучення після шлюбу, який тривав менше двох років. Тепер зірки зіткнулися з новим викликом у вигляді стихійного лиха.

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55-річна американська співачка Дженніфер Лопес "звʼязалася" зі своїм колишнім чоловіком Беном Аффлеком, 52, і його дітьми Вайолет, 19, Фіном, 16, і Семюелем, 12, на фоні масштабних лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Про це пише Page Six.

Джей Ло начебто відчула "занепокоєння" після того, як дізналася, що її колишній чоловік і його сім'я були серед 130 000 людей, які отримали наказ про евакуацію через стихійне лихо.

Джерело розповіло, що співачка "звернулася до нього, як тільки почула про те, що будинок Бена, можливо, в небезпеці та що його евакуйовано", і щоб дізнатися, як він справляється з "цілим випробуванням".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно розлучилися на початку 2025 року Фото: On The JLo

Крім того, Дженніфер Лопес "дала йому зрозуміти, що поруч із ним і дітьми", яких він виховує зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

"Вона запропонувала свою підтримку в тому, що їм потрібно", — розповів інсайдер.

Як повідомляє TMZ, Аффлек був змушений покинути свій будинок та терміново вирушити до Гарнер, коли пожежа наближалася до його дому. Актор придбав нерухомість у цьому районі лише влітку 2024 року, віддавши за неї $20,5 млн, з яких $10 млн взяв в іпотеку. Що наразі з домом Бена, точно невідомо.

Бен Аффлек

До того, як жити у своєму новому будинку, оскароносний актор жив у розкішному особняку, який вони з Лопес придбали за 60 мільйонів доларів за рік після весілля. Втім, пара вже розлучилася та продає спільне майно.

Нагадаємо, будинок Періс Гілтон у Малібу повністю згорів.

Також Фокус писав про зірок, чиї будинки зруйнувала пожежа.