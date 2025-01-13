Бен Аффлек провел время с дочерью после эвакуации из-за пожара в Лос-Анджелесе (фото)

Актер уже вернулся в свой дом, который уцелел. Впрочем, пожар в регионе до сих пор бушует.

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Оскароносный актер Бен Аффлек обнимал свою старшую дочь Вайолет после того, как ему пришлось эвакуироваться из-за пожара в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Page Six.

Отец троих детей был сфотографирован, когда обнимал подростка возле своего поместья стоимостью 20 миллионов долларов, когда лесные пожары продолжали бушевать в регионе.

Аффлек держал Вайолет и закрыл глаза во время объятий. Актер, у которого трое детей вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер, был непринужденно одет в серую куртку с капюшоном и спортивные штаны.

Тем временем Вайолет была одета в черное худи и темно-синие джинсы.

Бен Аффлек с дочерью

Первокурсница колледжа также защитилась от пепла и дыма в воздухе, закрыв нос и рот светлой маской. Сэмюэля и Серафины вместе с папой и сестрой в этот день не было.

Бен недавно вернулся в свой дом в Пасифик Палисейдс, поскольку его поместье пережило масштабные пожары.

"Дом Бена все еще находится под приказом об эвакуации, но он очень благодарен, что его собственность пока что в безопасности", — рассказал источник.

Аффлек знает многих людей, которые потеряли свои дома во время пожара.

"Он видел много разрушений, и это больше, чем трагично. ... Бен обращается ко всем, к кому может, чтобы помочь", — добавил инсайдер.

Оскароносный актер, который недавно урегулировал развод с Дженнифер Лопес, был в "регулярном контакте" с певицей во время эвакуации.

Также Фокус писал о смерти близкой подруги Дженнифер Гарнер из-за лесных пожаров.