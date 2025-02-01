Третій зайвий: бойфренд Дженніфер Гарнер стривожений її зближенням із Беном Аффлеком

Джон Міллер завжди з розумінням ставився до того, що у його коханої теплі стосунки з колишнім чоловіком, але зараз їхнє надто близьке спілкування почало його тривожити.

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47-річний американський бізнесмен, генеральний директор Cali Group Джон Міллер, який давно зустрічається з колишньою дружиною Бена Аффлека, Дженніфер Гарнер, схвильований тим, що експодружжя дедалі більше часу проводять разом, а Джен підтримує Бена, батька її трьох дітей, за кожної зручної нагоди, починаючи від його розлучення з Дженніфер Лопес і закінчуючи допомогою з житлом під час пожежі в Лос-Анджелесі. Як пише Page Six, Міллер, який дуже любить Гарнер і в усьому її підтримує, почувається некомфортно.

"Їхній міцний зв'язок стає занадто великим, коли Бен проводить з ними всі свята, такі як Різдво і День подяки. Джон почувається третім зайвим", – розповів інсайдер. За його словами, колишнє подружжя зараз спілкується, телефонує і проводить разом часу більше, ніж за останні кілька років.

"Раніше все було тільки через дітей, але Джон відчуває, що це може бути більше, ніж просто їхні стосунки спільного виховання. Він не відчуває загрози в тому, що Джен коли-небудь повернеться до Бена, але водночас важко не відчувати ревнощів, коли стає зрозумілим, що в них міцний зв'язок і дружба", — додав інформатор.

Дженніфер Гарнер і Джон Міллер

Гарнер і Міллер зустрічаються з 2018 року. За цей період у них було кілька суперечок, але Міллер говорив, що Дженніфер – жінка його мрії. Водночас Дженніфер і Бен стали набагато ближчими після того, як Аффлек розлучився. Вони стали більше покладатися один на одного.

Представники всіх трьох згаданих осіб ніяк не прокоментували для ЗМІ їхні взаємини.

Аффлек після розлучення з Джей Ло з'їхав з їхнього розкішного будинку за $60 млн, а влітку купив маєток за $20 млн у Брентвуді, недалеко від будинку колишньої дружини. Коли в Лос-Анджелесі спалахнула пожежа, будинок актора дивом уцілів. На період буйства стихії він поїхав до Гарнер, яка живе трохи далі від епіцентів вогню.

Кілька днів тому вони разом провели час з їхньою середньою дитиною Фіном, відвідавши шкільну виставу в Санта-Моніці.

Раніше Фокус писав, за що Дженніфер Гарнер образилася на Дженніфер Лопес.