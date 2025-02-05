"Химию невозможно отрицать": Бену Аффлеку нравится известная актриса (фото)
Недавно актер закончил развод с Джей Ло. До этого он был женат на Дженнифер Гарнер и встречался с Аной де Армас.
Американский актер Бен Аффлек испытывает симпатию к одной известной актрисе, которая также недавно развелась. Об этом пишет Radar Online.
Ходят слухи, что новой "владелицей" сердца оскароносного Аффлека стала Джессика Альба. Она нравилась 52-летнему Бену даже во время брака с Джей Ло. Теперь, когда 43-летняя Альба объявила о разводе со своим мужем Кэшем Уорреном, появился особый шанс для их отношений.
"В окружении Альбы не секрет, что Бен уже лет двадцать ею интересуется. Однако их пути никогда не пересекались тогда, когда оба были свободными и открытыми для свиданий... до сих пор", — рассказал инсайдер.
По словам источника, между Беном и Джессикой сильная связь, и где бы они ни проводили время вместе, "химию между ними невозможно отрицать".
"Теперь они оба свободны, а их дети подросли, кажется, идеальный момент настал для того, чтобы их отношения расцвели", — предположил инсайдер.
Аффлек и его вторая жена Дженнифер Лопес заключили брак в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024 года. До этого он был женат на Дженнифер Гарнер, которая родила ему троих детей, и встречался с Аной де Армас.
Тем временем Альба познакомилась с Уорреном, когда они оба работали на съемках "Фантастической четверки" в 2005 году, и поженились на скромной церемонии в здании суда в мае 2008 года, за месяц до рождения их старшей дочери Онор. Они стали родителями троих детей. Недавно стало известно о планах пары развестись.
Напомним, как Бен Аффлек переживает развод с Дженнифер Лопес.
Также Фокус писал о разрыве Джессики Альбы и Кэша Уоррена.