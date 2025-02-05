"Химию невозможно отрицать": Бену Аффлеку нравится известная актриса (фото)

Недавно актер закончил развод с Джей Ло. До этого он был женат на Дженнифер Гарнер и встречался с Аной де Армас.

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Американский актер Бен Аффлек испытывает симпатию к одной известной актрисе, которая также недавно развелась. Об этом пишет Radar Online.

Ходят слухи, что новой "владелицей" сердца оскароносного Аффлека стала Джессика Альба. Она нравилась 52-летнему Бену даже во время брака с Джей Ло. Теперь, когда 43-летняя Альба объявила о разводе со своим мужем Кэшем Уорреном, появился особый шанс для их отношений.

Джессика Альба Фото: Getty Images

"В окружении Альбы не секрет, что Бен уже лет двадцать ею интересуется. Однако их пути никогда не пересекались тогда, когда оба были свободными и открытыми для свиданий... до сих пор", — рассказал инсайдер.

По словам источника, между Беном и Джессикой сильная связь, и где бы они ни проводили время вместе, "химию между ними невозможно отрицать".

"Теперь они оба свободны, а их дети подросли, кажется, идеальный момент настал для того, чтобы их отношения расцвели", — предположил инсайдер.

Джессика Альба и Кэш Уоррен Фото: instagram.com/jessicaalba

Аффлек и его вторая жена Дженнифер Лопес заключили брак в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024 года. До этого он был женат на Дженнифер Гарнер, которая родила ему троих детей, и встречался с Аной де Армас.

Тем временем Альба познакомилась с Уорреном, когда они оба работали на съемках "Фантастической четверки" в 2005 году, и поженились на скромной церемонии в здании суда в мае 2008 года, за месяц до рождения их старшей дочери Онор. Они стали родителями троих детей. Недавно стало известно о планах пары развестись.

Напомним, как Бен Аффлек переживает развод с Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о разрыве Джессики Альбы и Кэша Уоррена.