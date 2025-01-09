Еще одна голливудская пара оказалась на грани развода после 16 лет брака

Некоторые источники утверждают, что супруги уже не живут вместе, однако что стало причиной их расставания, не понимают. До недавнего времени ничто не говорило о проблемах в браке.

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43-летняя американская актриса Джессика Альба, похоже, готова к разводу, поскольку рассталась со своим 45-летним мужем-кинопродюсером Кэшем Уорреном, сообщает TMZ со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдера, пара собирается расторгнуть брак, а Альба уже сняла обручальное кольцо. Что именно сподвигло супругов к такому решению после 16 лет брака, пока неизвестно, но в последнее время появились публичные признаки семейных проблем. На вечеринке в культовом отеле Chateau Marmont перед премией "Золотой глобус" Джессика появилась без кольца и в компании близких друзей. Она с удовольствием общалась с Аквафиной, Кристианом Лубутеном и режиссером Тайкой Вайтити.

Однако накануне вечеринки Альба вместе с мужем и тремя детьми отправилась в тематический парк Universal Studios Hollywood, чтобы отпраздновать седьмой день рождения сына Хейса.

Казалось, между Альбой и Уорреном не было никакого напряжения, когда они позировали друг с другом вместе со своими малышами. На одном снимке пара выглядела как счастливые родители, улыбаясь имениннику в центре Super Nintendo World.

На других фотографиях запечатлено, как Альба детьми Хонор и Хейвен гуляют по Волшебному миру Гарри Поттера и милые моменты их семейного времяпрепровождения.

По информации People, Кэш и Джессика уже не живут вместе.

"Пусть что-то и происходит между ними сейчас, однако, похоже, они останутся друг другу близкими людьми. Даже если они и пойдут на развод, то не из-за того, что им не пережить было драмы в отношениях. Они все еще, как кажется, счастливы вместе. Хотя на протяжении многих лет Джесс упоминала о том, как иногда трудно бывает поддерживать искру в отношениях", – сказал журналистам информатор.

Рождество семья встретила вместе

Уоррен и Альба познакомились на съемках "Фантастической четверки" в 2004 году, а спустя четыре года связали себя узами брака. За годы отношений и брака у них родились трое детей. Кроме семилетнего Хейса, супруги воспитывают двух дочерей – 16-летнюю Хонор и 13-летнюю Хейвен.

Ранее Фокус писал, как Кэш и Джессика в последний раз отметили годовщину своего брака.