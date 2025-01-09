Ще одна голлівудська пара опинилася на межі розлучення після 16 років шлюбу

Деякі джерела стверджують, що подружжя вже не живе разом, однак що стало причиною їхнього розставання, не розуміють. Донедавна ніщо не говорило про проблеми в шлюбі.

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43-річна американська акторка Джессіка Альба, схоже, готова до розлучення, оскільки розійшлася зі своїм 45-річним чоловіком-кінопродюсером Кешем Ворреном, повідомляє TMZ з посиланням на власні джерела.

За словами інсайдера, пара збирається розірвати шлюб, а Альба вже зняла обручку. Що саме спонукало подружжя до такого рішення після 16 років шлюбу, поки невідомо, але останнім часом з'явилися публічні ознаки сімейних проблем. На вечірці в культовому готелі Chateau Marmont перед премією "Золотий глобус" Джессіка з'явилася без обручки і в компанії близьких друзів. Вона із задоволенням спілкувалася з Аквафіною, Крістіаном Лубутеном і режисером Тайкою Вайтіті.

Однак напередодні вечірки Альба разом із чоловіком і трьома дітьми вирушила до тематичного парку Universal Studios Hollywood, щоб відсвяткувати сьомий день народження сина Гейса.

Здавалося, між Альбою і Ворреном не було жодної напруги, коли вони позували один з одним разом зі своїми малюками. На одному знімку пара виглядала як щасливі батьки, посміхаючись імениннику в центрі Super Nintendo World.

На інших фотографіях зображено, як Альба з дітьми Гонор і Гейвен гуляють Чарівним світом Гаррі Поттера і милі моменти їхнього сімейного проведення часу.

За інформацією People, Кеш і Джессіка вже не живуть разом.

"Нехай щось і відбувається між ними зараз, проте, схоже, вони залишаться одне одному близькими людьми. Навіть якщо вони й підуть на розлучення, то не через те, що їм не пережити було драми у стосунках. Вони все ще, як здається, щасливі разом. Хоча впродовж багатьох років Джесс згадувала про те, як іноді важко буває підтримувати іскру в стосунках", — сказав журналістам інформатор.

Різдво родина зустріла разом

Воррен і Альба познайомилися на зйомках "Фантастичної четвірки" 2004 року, а через чотири роки пов'язали себе узами шлюбу. За роки стосунків і шлюбу у них народилися троє дітей. Крім семирічного Гейса, подружжя виховує двох доньок – 16-річну Гонор і 13-річну Гейвен.

Раніше Фокус писав, як Кеш і Джессіка востаннє відзначили річницю свого шлюбу.