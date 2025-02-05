"Хімію неможливо заперечити": Бену Аффлеку подобається відома акторка (фото)

Нещодавно актор закінчив розлучення з Джей Ло. До цього він був одружений з Дженніфер Гарнер та зустрічався з Аною де Армас.

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Американський актор Бен Аффлек відчуває симпатію до однієї відомої акторки, яка також нещодавно розлучилася. Про це пише Radar Online.

Ходять чутки, що новою "власницею" серця оскароносного Аффлека стала Джессіка Альба. Вона подобалася 52-річному Бену навіть під час шлюбу з Джей Ло. Тепер, коли 43-річна Альба оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Кешем Ворреном, зʼявився особливий шанс для їхніх стосунків.

Джессіка Альба Фото: Getty Images

"В оточенні Альби не секрет, що Бен уже років двадцять нею цікавиться. Одначе їхні шляхи ніколи не перетиналися тоді, коли обоє були вільними та відкритими для побачень… дотепер", — розповів інсайдер.

За словами джерела, між Беном та Джессікою сильний звяз'ок, і де би вони не проводили час разом, "хімію між ними неможливо заперечити".

"Тепер вони обоє вільні, а їхні діти підросли, здається, ідеальний момент настав для того, щоби їхні стосунки розквітли", — припустив інсайдер.

Джессіка Альба та Кеш Воррен Фото: instagram.com/jessicaalba

Аффлек та його друга дружина Дженніфер Лопес уклали шлюб у липні 2022 року, але оголосили про розлучення влітку 2024. До цього він був одружений з Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей, та зустрічався з Аною де Армас.

Тим часом Альба познайомилася з Ворреном, коли вони обидва працювали на зйомках "Фантастичної четвірки" 2005 року, і одружилися на скромній церемонії в будівлі суду в травні 2008 року, за місяць до народження їхньої старшої доньки Онор. Загалом вони стали батьками трьох дітей. Нещодавно стало відомо про плани пари розлучитися.

Нагадаємо, як Бен Аффлек переживає розлучення з Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про розрив Джессіки Альби та Кеша Воррена.