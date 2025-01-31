"Вони вражені": як Бен Аффлек та Джей Ло переживають розлучення, — ЗМІ

Розрив зірок світового масштабу пройшов без гучних скандалів. Бен та Джен були одружені два роки.

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Американський актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес спокійно переживають своє розлучення після двох років шлюбу. Про це пише InTouch.

Зі слів інсайдера видання, оскароносний Аффлек і його друга дружина приємно вражені тим, що розійшлися без гучних скандалів. Зірки сподіваються, що й надалі залишатимуться в хороших стосунках.

"Те, що все так владналося, мало дивовижний вплив на стан їхніх стосунків. Вони обоє кажуть, що зрештою вражені, тим, як розумно та справедливо все вийшло, і в них обох лишилося відчуття, що вони щасливі, наскільки це можливо після розлучення", — розповіло джерело.

Зокрема, Бен та Джен хочуть, щоб їхні діти також не забували одне одного.

"Те, що їм вдалося пройти через усе це, не зненавидівши одне одного, дуже обнадійливий знак, адже їм хотілося би зберегти свою дружбу. Для неї також є завданням, щоби діти теж продовжували дружити. Вони обоє на одній хвилі, і це прекрасно", — зазначив інсайдер.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty

Зірка фільму "Бетмен" та його друга дружина уклали шлюб у липні 2022 року, але оголосили про розлучення влітку 2024. Спільних дітей в експари немає, проте Аффлек став тричі батьком у шлюбі з Дженніфер Гарнер, з якою також підтримує хороші стосунки. Акторка народила йому доньок Серафіну, Вайолет та сина Самюеля. Тим часом Джей Ло виховує сина Макса та доньку Емму від співака Марка Ентоні.

"У них (Аффлека та Лопес, — ред.) багато взаємної любові та поваги, в ідеалі їм би дуже хотілося залишитися в житті одне одного", — вважає інсайдер.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек обмінялися подарунками на різдвяні свята.

Також Фокус писав про каблучку Джей Ло за понад 5 млн доларів.