"Они потрясены": как Бен Аффлек и Джей Ло переживают развод, — СМИ

Разрыв звезд мирового масштаба прошел без громких скандалов. Бен и Джен были женаты два года.

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Американский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес спокойно переживают свой развод после двух лет брака. Об этом пишет InTouch.

По словам инсайдера издания, оскароносный Аффлек и его вторая жена приятно удивлены тем, что разошлись без громких скандалов. Звезды надеются, что и в дальнейшем будут оставаться в хороших отношениях.

"То, что все так уладилось, имело удивительное влияние на состояние их отношений. Они оба говорят, что в конце концов поражены, тем, как разумно и справедливо все получилось, и у них обоих осталось ощущение, что они счастливы, насколько это возможно после развода", — рассказал источник.

В частности, Бен и Джен хотят, чтобы их дети также не забывали друг друга.

"То, что им удалось пройти через все это, не возненавидев друг друга, очень обнадеживающий знак, ведь им хотелось бы сохранить свою дружбу. Для нее также является задачей, чтобы дети тоже продолжали дружить. Они оба на одной волне, и это прекрасно", — отметил инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty

Звезда фильма "Бэтмен" и его вторая жена заключили брак в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024. Общих детей у экс-пары нет, однако Аффлек стал трижды отцом в браке с Дженнифер Гарнер, с которой также поддерживает хорошие отношения. Актриса родила ему дочерей Серафину, Вайолет и сына Самюэля. Между тем Джей Ло воспитывает сына Макса и дочь Эмму от певца Марка Энтони.

"У них (Аффлека и Лопес, — ред.) много взаимной любви и уважения, в идеале им бы очень хотелось остаться в жизни друг друга", — считает инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обменялись подарками на рождественские праздники.

Также Фокус писал о кольце Джей Ло за более 5 млн долларов.