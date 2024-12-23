Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обменялись рождественскими подарками (фото)

В августе 2024 года официально стало известно о разрыве голливудской пары. Они молчат о своем решении разойтись, однако иногда проводят время вместе.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обменялись рождественскими подарками накануне праздников. Об этом пишет Daily Mail.

Американская певица надела уютный большой кардиган и широкие синие джинсы, чтобы пообедать со своим почти бывшим мужем Беном Аффлеком в Soho House.

Джей Ло и Бен обменялись рождественскими подарками во время трапезы, несмотря на то, что артистка подала на развод с актером 20 августа 2024 года.

"Они имеют все намерения продолжать быть в жизни друг друга, несмотря на отсутствие романтических отношений", — сказал ранее инсайдер.

"Бен и Дженнифер все еще связаны, и они общаются, когда это касается их детей", — добавил он.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Оскароносный Бен Аффлек и певица поженились в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024. Общих детей у них нет, однако актер стал трижды отцом в браке с Дженнифер Гарнер. Она родила ему дочерей Серафину, Вайолет и сына Самюэля. Между тем Лопес воспитывает сына Макса и дочь Эмму от певца Марка Энтони.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Аффлек хочет двигаться вперед, оставив прошлое в прошлом.

"Весь этот развод тоже затягивается, что его немного напрягло", — говорил инсайдер.

Напомним, каким образом Бен Аффлек пытается забыть Джей Ло.

Также Фокус писал об отношении Бена Аффлека к романам после развода.