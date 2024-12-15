"Не хочет знать": Бен Аффлек установил специальный фильтр, чтобы забыть Лопес, — СМИ

Аффлек возобновил роман с певицей в 2021 году после "перерыва" в почти два десятилетия. Впрочем, Джей Ло подала на развод в августе 2024 года после двух лет официального брака.

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Оскароносный актер Бен Аффлек принял специальные меры, чтобы ничего не напоминало ему о Дженнифер Лопес после их разрыва. Об этом пишет Daily Mail.

Пока звездная пара продолжает согласовывать условия своего развода, они были вынуждены работать вместе, чтобы продвигать свой новый фильм "Неудержимые", в котором Джей Ло снялась в главной роли, а Аффлек стал продюсером.

Впрочем, вне работы актер специально установил фильтр на своем телефоне, чтобы блокировать любые упоминания об артистке и их расставании, поскольку его "не интересует" ничто, что она может сказать об их второй попытке построить отношения, которая оказалась неудачной.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty

"Бен не заглядывает в интернет — особенно о своем разводе с Джей Ло. Он избегает соцсетей и не кликает на что-то, связанное с ней. На самом деле у него на телефоне есть фильтр JLo, чтобы браузер не показывал ничего, содержащего ее имя. Бен не сказал ни одного слова о ней или их разрыве, и он не хочет знать, что она говорит о нем", — рассказал инсайдер.

4 ноября актер и продюсер нарушил молчание после их разрыва, чтобы похвалить "великолепную" игру Джей Ло в роли Джуди Роблз в спортивной драме.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty

"Бен не хочет, чтобы их отношения испортили ажиотаж вокруг фильма и ее выступления", — говорил источник.

Напомним, кто из звезд развелся в 2024 году.

Также Фокус писал об отношении Бена Аффлека к отношениям после разрыва с Джей Ло.