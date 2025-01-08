Дженнифер Лопес оставила себе кольцо за более 5 млн долларов от Бена Аффлека (фото)

В начале 2025 года пара урегулировала свой развод. Во время помолвки в 2022 году Аффлек подарил певице роскошное украшение с зеленым бриллиантом.

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Американская певица Дженнифер Лопес не прощается со своим помолвочным кольцом после развода с Беном Аффлеком. Об этом пишет Page Six.

Согласно судебным документам, Джей Ло хранит кольцо с натуральным зеленым бриллиантом весом 8,5 карата, которое она получила от бывшего мужа Бена Аффлека.

Бывшие супруги урегулировали развод в начале 2025 года, почти через пять месяцев после того, как певица подала заявление о расторжении двухлетнего брака.

Роскошный зеленый бриллиант Джей Ло, который стоит примерно 5 миллионов долларов, окружен парой белых бриллиантов в форме трапеции.

Кольцо Дженнифер Лопес Фото: Instagram tombachik

Майк Фрид, генеральный директор The Diamond Pro, говорил: "Зеленый бриллиант такого размера является невероятно редким и превзошел бы стоимость их предыдущего обручального кольца".

Он добавил: "Я бы оценил кольцо в более 5 миллионов долларов, и оно могло бы стоить более 10 миллионов".

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Оскароносный актер выбрал уникальный цвет, поскольку он является любимым для Джей Ло, и даже выгравировал на кольце ироничную фразу: "Никуда не собираюсь", именно так он подписывал их электронные письма, когда они возобновили свой роман.

Аффлек и Лопес поженились в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024 года. Общих детей у них нет, однако актер стал трижды отцом в браке с Дженнифер Гарнер. Она родила ему дочерей Серафину, Вайолет и сына Самюэля. Между тем Джей Ло воспитывает сына Макса и дочь Эмму от певца Марка Энтони.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес урегулировали свой развод.

Также Фокус писал о встрече Бена Аффлека и Джей Ло в канун Рождества.