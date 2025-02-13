Інсайдер розповів, чи готова Дженніфер Гарнер кинути нареченого заради Бена Аффлека

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер були одружені понад 10 років. Після розлучення батьки трьох дітей підтримують хороші стосунки.

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Американська акторка Дженніфер Гарнер "відмовляється кинути свого бойфренда генерального директора" для "другого раунду" з колишнім чоловіком Беном Аффлеком. Про це пише Us Weekly.

Гарнер та Аффлек проводили багато часу разом на тлі його розлучення з Дженніфер Лопес, але джерела, близькі до зірки фільму "З 13 в 30", наполягають, що вона не відновлює роман з Беном.

Згідно з джерелами, 52-річна акторка, яка виховує 19-річну Вайолет, 16-річну Серафіну (Фіна) та 12-річного Семюеля від Аффлека, задоволена своїми нинішніми стосунками з генеральним директором Джоном Міллером.

"З Джоном і Джен усе гаразд", — розповів інсайдер, спростувавши нещодавні чутки про те, що 47-річний Міллер може відчувати загрозу через міцний зв’язок його дівчини з 52-річним Аффлеком.

За словами джерела, близькі люди пари не чули про жодні проблеми.

Дженніфер Гарнер та Джон Міллер

Міллер навіть обговорював купівлю будинку поблизу Гарнер до того, як на початку 2025 спалахнули руйнівні лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

"[Джон] проводить багато часу [в її будинку]. Він іноді навіть возить Джен на знімальний майданчик вранці", — зазначив інсайдер.

Міллер є головою CaliGroup. Нещодавно з’явилася інформація про те, що він почувається незручно через тісний зв’язок між Джен і Беном.

Гарнер надавала всіляку підтримку Бену Аффлеку під час його розлучення з Дженніфер Лопес, що не дуже подобалося Міллеру. Він був не в захваті, що його наречена змушена розриватися між своєю сім'єю і колишнім.

Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, наречений Дженніфер Гарнер занепокоєний її близьким звʼязком з Аффлеком.

Також Фокус писав про нову симпатію Бена Аффлека.