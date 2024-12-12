Jay-Z убил кузена и торговал наркотиками: стали известны мрачные подробности о муже Бейонсе

Известного репера и продюсера обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. Он отрицает все обвинения.

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Jay-Z застрелил своего брата и был подростком-торговцем крэком. Теперь его обвиняют в изнасиловании 13-летней девушки вместе с рэпером Шоном "Дидди" Комбсом. Также оказалось, что у него есть внебрачный сын. Об этом пишет Daily Mail.

В пространном заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, Jay-Z (настоящее имя Шон Картер) выступил с речью в свою защиту, отрицая обвинения в том, что он вместе с Шоном "Дидди" Комбсом изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке после церемонии вручения премии VMA в 2000 году. В иске также говорится, что при этом присутствовал еще один мужчина, имя которого не называется.

Фото: Getty

Журналисты отмечают, что заявление мужа Бейонсе было настолько сумбурным, что стало ясно: он не обсудил его публикацию со своей командой адвокатов и пиарщиков.

Назвав эти обвинения "попыткой шантажа", Jay-Z оклеветал Тони Бузби, адвоката, который подал иск, а затем приложил все усилия, чтобы выставить себя жертвой.

"Единственное, что меня огорчает, — это моя семья. Нам с женой придется усадить наших детей… и объяснить им жестокость и жадность людей", — сообщил Jay-Z.

Джей Зи, Бейонсе и Шон "Дидди" Комбс Фото: Getty Images

Однако в его прошлом, которое рэпер-миллиардер не афиширует, было достаточно и того, и другого. Хотя он говорит, что "выбрался" из Бруклина, где соблюдают "строгие кодексы" и "защищают детей", у самого Jay-Z было преступное прошлое.

Jay-Z бросил школу и, по его собственному признанию, в 13 лет стал торговцем наркотиками. Он годами продавал крэк в своем сообществе.

В 2009 году он сказал Опре Уинфри, что "наркоторговцы были для меня образцами для подражания", и что, когда ему было 12 лет, он застрелил своего 16-летнего кузена.

В октябре 2001 года Jay-Z признал себя виновным в нанесении ножевых ранений в плечо и живот своему конкуренту-продюсеру Лэнсу "Уну" Ривере (первоначально он отрицал эти нападения) в 1999 году в нью-йоркском клубе Kit Kat.

Вот что сказал Jay-Z в суде после нескольких месяцев заявления о своей невиновности: "Я ударил ножом Лэнса Риверу. Я принял на себя ответственность за свои действия". Он получил три года условно.

Однако в 2023 году Ривера внезапно заявил, что в ту ночь Jay-Z определенно не наносил ему ножевых ранений — хотя Джей упомянул этот инцидент в своей книге 2010 года "Расшифровано", признав, что потерял контроль.

Также он отказался пройти тест на отцовство Раймира Саттертуэйта. Его мать Джей заявила в подписанном в 2015 году заявлении, что она сошлась с рэпером, когда ему было 22 года, а ей всего 16.

Никакие попытки Саттертуэйта или его матери законно провести тест на отцовство не увенчались успехом. Jay-Z последовательно отрицал любые обвинения в том, что он является отцом "незаконнорожденных детей".

Также имеет место странный инцидент 2014 года, когда сестра Бейонсе, жены Jay-Z, избила его в лифте. Соланж набросилась на него, но не говорила об происшествии, даже когда видеозапись стала достоянием общественности. Бейонсе отреагировала треком "Flawless", в котором поется о лифте "с миллиардом долларов".

Соланж Ноулз избила Джей-Зи в лифте

Фанаты считают, что Соланж была в ярости из-за того, что Джей-Зи изменял ее знаменитой сестре.

Кстати, мама Бейонсе Тина Ноулз, известная как "Мисс Тина", поставила лайк под публикацией в Instagram, в которой сообщалось об обвинениях ее зятя в изнасиловании, а затем быстро заявила, что ее аккаунт взломали.

Теперь в скандале оказалась замешана еще одна суперзвезда: Дженнифер Лопес. В то время Джей Ло встречалась с Дидди и была сфотографирована с ним в вечер предполагаемого изнасилования, как на самой церемонии, так и на вечеринке. Она кричала на Шона "Дидди" Комбса и ударила его. В соцсетях считают, что она могла знать об изнасиловании.

Напомним, после обвинений в изнасиловании Jay-Z появился на премьере фильма "Муфаса" в сопровождении улыбающейся Бейонсе и своей 12-летней дочери Блю Айви.