В гражданском иске утверждается, что Jay-Z изнасиловал подростка вместе с Шоном "Дидди" Комбсом после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000. Сам музыкант опровергает любые обвинения в свой адрес.

Jay-Z, муж суперзвезды Бейонсе, был обвинен в сексуальном насилии над 13-летней девочкой вместе с Шоном "Дидди" Комбсом на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000 в гражданском иске, поданном 8 декабря. Об этом пишет Daily Mail.

Бейонсе на MTV Video Music Awards 2000

Женщина, обвиняющая рэпера и продюсера Jay-Z, настоящее имя которого Шон Кори Картер, называет себя Джейн Доу и утверждает, что нападение произошло на вечеринке после церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2000 году.

Первоначально иск был подан в Южном округе Нью-Йорка в октябре прошлого года против Комбса, а в воскресенье был подан повторный иск, в котором фигурировал 55-летний рэпер.

Женщина, обвиняющая рэпера, утверждает, что нападение произошло на вечеринке после мероприятия, которое состоялось 7 сентября 2000 года в нью-йоркском Radio City Music Hall.

Jay-Z опубликовал в воскресенье длинное заявление для Daily Mail, в котором опроверг утверждения, высказанные в повторно поданном иске. Журналисты также связались с представителем Бейонсе по поводу этой истории. Стоит отметить что Бейонсе и Джей Зи начали встречаться в 2002 году, а поженились в 2008 году. У них трое детей. Их старшей дочери Блю Айви – 12 лет, близнецам Руми и Сэру – семь.

Джей Зи, Бейонсе и их дочь Блю Айви Фото: Getty Images

"Мой адвокат узнал о попытке шантажа, он получил так называемое письмо с требованием, от "юриста" по имени Тони Бузби. Он рассчитал, что характер этих обвинений и общественный контроль заставят меня захотеть урегулировать дело. Нет, сэр, это имело обратный эффект! Мне захотелось разоблачить вас за мошенничество, которым вы являетесь, очень публично. Так что нет, я не дам вам ни одного пенни", — заявил рэпер.

Он также заявил, что эти обвинения "отвратительны" и любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть за решеткой.

"Эти предполагаемые жертвы заслуживали бы настоящего правосудия, если бы это было так. Этот адвокат, о котором я провел небольшое исследование, похоже, имеет привычку к такого рода театральным постановкам!", — сообщил Jay-Z и упомянул о своей семьи, заявив, что им с Бейонсе придется усадить своих детей и расскажут о "жестокости и жадности людей".

"Я скорблю об очередной потере невинности. Дети не должны терпеть такое в своем юном возрасте. Несправедливо пытаться понять необъяснимые степени злобы, призванные разрушить семьи и человеческий дух", — сообщил рэпер, среди хитов которого Empire State Of Mind, Big Pimpin' и Can I Get A…, лично нацелился на Бузби, который подал более 100 исков против Комбса.

Шон Комбс, который в последнее время был известен под псевдонимом "Дидди" находится под стражей в Нью-Йорке уже почти три месяца, ожидая суда по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В иске протии Джей Зи говорится, что в предыдущем юридическом заявлении он упоминался как "Знаменитость А" и у него есть дома в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

В иске, поданном фирмой Бузби, обвинительница заявила, что сексуальное насилие произошло на домашней вечеринке после церемонии вручения премии VMA.

Согласно иску, обвинительница надеялась посетить VMA как "желанное" мероприятие и "верила, что сможет попасть туда".

По словам обвинительницы, когда шоу началось, она подошла к нескольким водителям лимузинов, припаркованным неподалеку, и попыталась убедить их провести ее на MTV Video Music Awards, или на любую вечеринку после шоу.

Обвинительница заявила в иске, что водитель лимузина, утверждавший, что он работал на Дидди, "сказал ей, что Комбсу нравятся молодые девушки, и сказал, что она "соответствует тому, что искал Дидди".

Шон "Дидди" Комбс Фото: Getty Images

В итоге он привез ее в "большой белый особняк с огороженной U-образной подъездной дорогой", и ей сказали поставить свою подпись на документе, который, как она "теперь считает, был соглашением о неразглашении", поскольку копию она не получила. На вечеринке было полно знаменитостей, которые употребляли кокаин и марихуану. В итоге Джейн Доу выпила коктейль, напоминающий смесь клюквенного сока с апельсиновым, после чего ей стало плохо и пришлось лечь в пустой спальне. А затем в комнату вошли Комбс, Jay-Z и некто, именуемый "Знаменитость Би". Она рассказала, что Комбс агрессивно бросил ее к стене, а потом на кровать и заявил, что она "готова к вечеринке". После Jay-Z ее раздел и изнасиловал, пока "она становилась все более и более дезориентированной", и удерживал ее в то время как Комбс и Celebrity B наблюдали". После ее изнасиловал Комбс. В какой-то момент она его ударила и заставила отступить.

В итоге она сбежала с вечеринки и дошла до заправки, которую заметила по дороге, где кассир позволила ей позвонить отцу. Девушка призналась, что солгала ему о том, где была и попросила забрать ее домой.

В иске говорится, что обвинительница впала в глубокую депрессию, которая продолжает влиять на все аспекты ее жизни. она страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Обвинительница также "испытывала трудности в поддержании нормальных отношений и жила в значительной степени изолированно от общества". Обвинительница просит суд возместить ущерб, размер которого не уточняется, по иску, поданному в соответствии с Законом штата Нью-Йорк о защите жертв гендерного насилия.

Поданное в воскресенье заявление стало первым случаем, когда Бузби назвал в юридических документах публичное лицо помимо Комбса.

Временные рамки инцидента, по-видимому, совпадают с тем, когда отношения Jay-Z и Бейонсе начали приобретать серьезный характер.

Бейонсе рассказала журналу Seventeen, что впервые познакомилась с Jay-Z в возрасте 18 лет (период с сентября 1999 года по август 2000 года), как ранее сообщал журнал People.

Бейонсе и Джей Зи Фото: Instagram beyonce

В 2013 году Бейонсе рассказала Опре Уинфри в программе OWN: "Сначала мы были друзьями в течение полутора лет, прежде чем начали ходить на свидания".

К ноябрю 2001 года их увидели вместе на обложке журнала Vanity Fair, и Jay-Z сообщил изданию, что они "только начали пытаться встречаться", добавив: "Она очаровательная южная девушка, вы знаете… но мне определенно пришлось бы быть таким же крутым".

Комбс, который содержится в Бруклинском центре заключения, отрицает все выдвинутые против него обвинения. Он трижды безуспешно пытался выйти под залог.