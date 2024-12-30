Бейонсе отреагировала на решение судьи по делу ее мужа Jay-Z

Бейонсе сначала планировала заняться публичным отбеливанием репутации мужа, но теперь решила придерживаться иного подхода.

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После того как судья Аналиса Торрес отказала адвокатам Jay-Z в раскрытии имени женщины, обвинившей рэпера в изнасиловании, когда ей было 13 лет, Бейонсе признала, что "ничего не может сделать", пишет Daily Mail.

По словам источника из окружения артистки, Бейонсе намерена біть рядом с мужем.

"Она на 1000%верит ему. Но с этим очень тяжело иметь дело, не только потому, что все это находится на виду у общественности, но и потому, что для матери дочери, которая в то время была в том же возрасте, что и обвинительница, это разрывает сердце. Бейонсе, которой повезло жить так, что она обычно сама контролирует свою историю, теперь должна с этим справиться, и она ничего не может сделать, кроме как поддерживать своего мужчину и быть рядом друг с другом, пока юридическая сторона вопроса идет своим чередом".

Учитывая, что семья – очень публичная, певица может сделать только "определенное количество вещей", способных повлиять на общественное мнение.

Сейчас Бейонсе стремится вернуться к своей обычной жизни как можно скорее.

Бейонсе верит в невиновность Jay-Z Фото: Getty Images

"Она молится, чтобы это скоро закончилось и не затянулось. Все хотят вернуться к своей жизни, и все хотят быть счастливыми. Единственный положительный момент, который может из этого получиться, – это то, что впоследствии они станут более крепкой семьей. Потому что сейчас это омрачает их в остальном прекрасную жизнь", – говорит информатор.

Другой инсайдер добавил, что случившееся вызвало немало эмоциональных потрясений у Бейонсе, и если раньше она планировала лично взяться за отбеливание репутации мужа, то теперь решила использовать другой подход:

"Она знает, что должна позволить этому случиться и больше не пытаться вмешиваться, потому что это на самом деле ее вообще не касается".

Женщина, которая в судебных документах проходит под псевдонимом Джейн Доу, утверждает, что Картер вместе с опальным рэпером Шоном "Дидди" Комбсом накачали ее наркотиками и изнасиловали, когда ей было 13 лет, на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2000 в Нью-Йорке.

В свою очередь Шон Картер (настоящее имя Jay-Z) утверждает, что все обвинения лживы, а также обвинил адвоката потерпевшей Тони Бузби в шантаже и вымогательстве.

Иск Бузби против Jay-Z является частью серии гражданских исков, которые он подал против 55-летнего Шона Комбса, он же Puff Daddy, которого обвиняют в секс-торговле, сексуальных изнасилованиях и ряде других тяжких преступлений.

Ранее Фокус писал, что Бейонсе во время выступления показала запрещенный жест.