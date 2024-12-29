После обвинений в изнасиловании: Бейонсе и Jay-Z на грани развода, — СМИ

Артистка перестала подписываться фамилией Jay-Z. Их развод может стоить 2,6 млрд долларов.

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Американская певица Бейонсе хочет развестись с рэпером Jay-Z. Об этом пишет Radar Online.

Причиной такого решения стали регулярные обвинения рэпера в сексуальных преступлениях. К тому же, Бейонсе перестала подписываться фамилией Jay-Z.

Артистка публично поддерживает своего мужа, которого обвиняют в сексуальном насилии, но ходят слухи о том, что все больше трещин в их браке привели к тому, что они планируют развод стоимостью 2,6 млрд долларов.

Jay-Z обвиняют в том, что они со скандальным Шоном "Дидди" Комбсом изнасиловали 13-летнюю девочку во время вечеринки MTV Video Music Awards в 2000 году.

Муж Бейонсе отрицал то, что он назвал "отвратительными" обвинениями, добавив, что они нанесли глубокий ущерб его семье.

Бейонсе и Jay-Z Фото: Getty Images

Несколько лет назад уже появлялись слухи о возможном расставании певицы и ее избранника из-за неверности последнего, но тогда им удалось сохранить отношения.

Отметим, Бейонсе и Jay-Z женаты с 2008 года. Они воспитывают троих детей: дочь Блу Айви и близнецов Руми и Сэра.

Бейонсе и Jay-Z Фото: Getty Images

Напомним, старшая дочь Бейонсе надела костюм украинского бренда.

Также Фокус писал о том, что Бейонсе показала запрещенный жест во время выступления.