Після звинувачень у зґвалтуванні: Бейонсе та Jay-Z на межі розлучення, — ЗМІ

Артистка перестала підписуватись прізвищем Jay-Z. Їхнє розлучення може коштувати 2,6 млрд доларів.

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Американська співачка Бейонсе хоче розлучитися з репером Jay-Z. Про це пише Radar Online.

Причиною такого рішення стали регулярні звинувачення репера в сексуальних злочинах. До того ж, Бейонсе перестала підписуватись прізвищем Jay-Z.

Артистка публічно підтримує свого чоловіка, якого звинувачують у сексуальному насиллі, але ширяться чутки про те, що все більше тріщин у їхньому шлюбі призвели до того, що вони планують розлучення вартістю 2,6 млрд доларів.

Jay-Z звинувачують у тому, що вони зі скандальним Шоном "Дідді" Комбсом зґвалтувати 13-річну дівчинку під час вечірки MTV Video Music Awards у 2000 році.

Чоловік Бейонсе заперечив те, що він назвав "огидними" звинуваченнями, додавши, що вони завдали глибокої шкоди його родині.

Бейонсе та Jay-Z Фото: Getty Images

Декілька років тому вже з’являлися розмови про можливе розставання співачки та її обранця через невірність останнього, але тоді їм вдалося зберегти стосунки.

Зазначимо, Бейонсе і Jay-Z одружені з 2008 року. Вони виховують трьох дітей: доньку Блу Айві та близнюків Румі і Сера.

Бейонсе та Jay-Z Фото: Getty Images

Нагадаємо, старша донька Бейонсе одягнула костюм українського бренду.

Також Фокус писав про те, що Бейонсе показала заборонений жест під час виступу.