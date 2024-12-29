Після звинувачень у зґвалтуванні: Бейонсе та Jay-Z на межі розлучення, — ЗМІ
Артистка перестала підписуватись прізвищем Jay-Z. Їхнє розлучення може коштувати 2,6 млрд доларів.
Американська співачка Бейонсе хоче розлучитися з репером Jay-Z. Про це пише Radar Online.
Причиною такого рішення стали регулярні звинувачення репера в сексуальних злочинах. До того ж, Бейонсе перестала підписуватись прізвищем Jay-Z.
Артистка публічно підтримує свого чоловіка, якого звинувачують у сексуальному насиллі, але ширяться чутки про те, що все більше тріщин у їхньому шлюбі призвели до того, що вони планують розлучення вартістю 2,6 млрд доларів.
Jay-Z звинувачують у тому, що вони зі скандальним Шоном "Дідді" Комбсом зґвалтувати 13-річну дівчинку під час вечірки MTV Video Music Awards у 2000 році.
Чоловік Бейонсе заперечив те, що він назвав "огидними" звинуваченнями, додавши, що вони завдали глибокої шкоди його родині.
Декілька років тому вже з’являлися розмови про можливе розставання співачки та її обранця через невірність останнього, але тоді їм вдалося зберегти стосунки.
Зазначимо, Бейонсе і Jay-Z одружені з 2008 року. Вони виховують трьох дітей: доньку Блу Айві та близнюків Румі і Сера.
Нагадаємо, старша донька Бейонсе одягнула костюм українського бренду.
Також Фокус писав про те, що Бейонсе показала заборонений жест під час виступу.