Бейонсе показала заборонений жест під час виступу в перерві матчу НФЛ (відео)

За словами одного з футболістів, якби такий жест під час гри зробив хтось із членів команди, то отримав би штраф.

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43-річна американська співачка в стилі R'n'B Бейонсе виступила в перерві різдвяного подвійного матчу між іграми Texas-Ravens в НФЛ і показала пальцями жест, що зображає пістолет, який є забороненим в НФЛ, — пише Daily Mail. Це сталося наприкінці виконання її кантрі-хіта !"Texas hold 'em", де артистку підняли з тимчасової сцени високо в повітря посеред величезного стадіону.

Зробивши жест із зображенням пістолета, тримаючи вказівний і середній пальці лівої руки високо над газоном стадіону NRG в її рідному місті Г'юстон, вона викликала шквал обговорень у соцмережах.

"Хотів би зазначити, що Бейонсе робить жест із зображенням двох пістолетів, що заборонений в НФЛ і карається штрафом у 15 ярдів", — сказав один із гравців ліги. Використання будь-якого символу пістолета в грі НФЛ автоматично карається штрафом у 15 ярдів за неспортивну поведінку.

"Рада, що я не єдина, хто це помітила", "У нас були всі інші стереотипи про Техас — чому б не зброя?", "Я буквально сказала те ж саме своєму чоловікові, щойно вона це зробила. Усе це було жахливо", "Також варто зазначити, що Бейонсе привласнює культуру, яка була заборонена лівими", — пишуть у коментарях.

Чи був цей жест частиною її виступу або якимось протестом, неясно.

Шоу Бейонсе стало її першим виступом відтоді, як її чоловіка Jay-Z звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої, у якому також брав участь музичний магнат і опальний репер Шон "Дідді" Комбс. Це сталося 2000 року на вечірці після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.

Jay-Z рішуче заперечував звинувачення, і адвокат Дідді, який наразі очікує на суд і перебуває за ґратами за звинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, змові з метою вимагання та перевезенні людей для заняття проституцією, також заявляє про свою невинуватість.

Netflix обіцяв на матчі низку спеціальних гостьових виступів, і з Бейонсе на сцені на початку її виступу з'явилися Shaboozey і Post Malone, а на завершальному етапі до неї приєдналася її дочка, 12-річна Блю Айві.

Різдвяне шоу Бейонсе — її третій великий виступ у перерві гри НФЛ. Вона була сольним хедлайнером на шоу в перерві Суперкубка 2013 року і стала спеціальним гостем разом із Бруно Марсом на шоу Coldplay Super Bowl три роки по тому.

Співачка вперше виконала пісні зі свого останнього альбому Cowboy Carter наживо.

Повний виступ Бейонсе

За словами інсайдерів, вона планує новий тур, про який збирається оголосити протягом кількох тижнів. Він розпочнеться в Лос-Анджелесі в березні.

"Це були дуже важкі кілька місяців для Бейонсе, але вона повністю зосереджена на тому, щоб її майбутній тур став успішним. Наступні кілька тижнів мають вирішальне значення, оскільки вона оголосить про новий альбом і новий тур. Оголошення мало відбутися кілька тижнів тому, але його відклали", — сказав один із інформаторів.

Раніше Фокус писав, що Бейонсе відмовилася від прізвища Jay-Z.